ABD'de Robot Güvenlik Görevlisi Tartışması!

ABD'nin San Francisco kentinde faaliyet gösteren bir hayvan severler kulübü olan SF SPCA, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları bir hırsızlık olayı sebebiyle robot güvenlik görevlisi kiraladı.

SPCA tarafından 1 aylığına kiralanan 400 kilo ağırlığındaki 1 buçuk metrelik robot güvenlik görevlisinin üzerinde kameralar bulunuyor ve düzenli olarak görüntü kaydı yapıyor. Robotlar, Knightscope adlı bir Slikon Vadisi girişimi tarafından imal ediliyor. Bununla birlikte SPCA tarafından kirlanan robot güvenlik görevlisi tartışmaları da beraberinde getirdi. SPCA yetkilisi Krista Maloney, hırsızlık olayları sonrası robotu kiraladıklarını belirtti ve bu tarihten sonra bu tip olaylarda büyük düşüş yaşandığını öne sürdü.

Ancak, şehrin hızlıca zenginleşen bir bölümünde bulunan SPCA ofisinin yakınlarında birçok evsiz bulunuyor ve birçok internet sitesi de bu robotların evsiz insanlara karşı alınan 'önlem' olarak nitelendiriyor. Zira Knightscope , web sitesinde robotlarının "geleceğin güvenlik ekibi" olduğunu ilan ediyor. Washington Üniversitesi'nden bir hukuk profesörü olan ve robotik konusunda araştırmalar yapan Ryan Calo yaptığı açıklamada, Knightscope'un robotlarının aslında suçu öngörebildiğinin veya önleyebileceğinin açık bir kanıtı olmadığını söyledi. Öte yandan şirket tarafından uygulanan saatlik 6 dolarlık kiralama ücretinin de oldukça fazla olduğunu belirtti.

Dğer bir hukuk profesörü olan ve gözetim teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten Vanderbilt Üniversitesi'nden Christopher Slobogin ise yaptığı açıklamada bu robotların normal mobese kameralarından daha müdahaleci olarak algılandığını belirtti. Slobogin, bu robotların daha dikkat çekici ve daha insan gibi olduğunu belirtti.

Evsizlerle ilgili iddiaların artması ve bu durumun viral olmasıyla ilgili açıklamalar yapan Maloney, robotun görevlendirildiği ayda robot tarafından sağlanmış herhangi bir tutuklama olayının olmadığını belirtti. Maloney, yine de "kampüste suç miktarında belirgin bir düşüş" olduğunu vurguladı. Knightscope sözcüsü Donna Michaels tarafından yapılan yazılı açıklamada ise robotların, sansasyonel raporların aksine SF SPCA çevresini evsizlerden temizlemeye getirilmediğini belirtti. Siz ne düşünüyorsunuz bu tip kameralarla donatılmış ve sürekli görüntü kaydı yapan cihazların kamunun uğrayabileceği alanlarda olması doğru mu?