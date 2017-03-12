ABD Hükümeti, NASA'ya 19.5 Milyar Dolar Bütçe Ayırdı

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, insanları uzaya götürmesi beklentisiyle NASA'nın talep ettiği 19.5 milyar dolarlık bütçeyi onayladı.

Günümüzde uzay araştırmaları konusunda dünyanın en saygın kurumlarından biri olan Amerikan Havacılık ve Uzay Üssü (NASA), faaliyetlerini hızlandırmak ve yeni araştırmalar yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'nden 19.5 milyar dolarlık bütçe talebinde bulundu. Olağan kongrede bir araya gelen taraflar uzlaşmaya varırken ABD hükümetinin NASA ile görüşmesindeki talepleri dikkat çekti.

ABD hükümeti kanadı, kongrede insanların uzaya gönderilmesi ve Mars'ta kolonileşme çalışmalarının hızlandırmasını daha önce hiç dile getirmediği kadar dillendirirken NASA, önemli hedefleri arasında bu talepleri gerçekleştirmek olduğunu belirtti. ABD hükümeti, insanların uzaya gönderilmesi temennisinin altını çizerek NASA'nın 19.5 milyar dolarlık bütçesini onayladı.

Yeni bütçeyle birlikte NASA, özellikle Mars'ta kolonileşme gibi çeşitli planlar üzerine olan çalışmalarını hızlandıracak ve görünüşe göre önümüzdeki dönemde insanlığın uzaya gitmesiyle ilgili çalışmalar sürdürecek.