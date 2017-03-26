Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından İstanbul dahil 8 dünya şehrine uygulanan elektronik eşya yasağının nedeni açıklandı.

Hatırlayacak olursanız Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye direkt olarak ülkelerine yapılacak uçuşlarda elektronik eşyaların uçak kabinine sokmasını yasaklamış ve bu hamle oldukça konuşulmuştu.

Siyaset programlarından teknoloji gündemine kadar taşınan olayda neden bu ülkelerin Türkiye ve diğer 7 ülkeye böyle bir karar uyguladığı, olayın ardında ekonomik nedenlerin mi yoksa siyasi nedenlerin mi olduğu uzunca süre tartışıldı. Bu tartışmaların üzerine ilk açıklama geldi.

Yapılan açıklamalara göre yasağı uygulayan ABD ve İngiltere, ekonomik ya da siyasi açıdan bu ülkeleri hedef almadığını söyledi. Belirtilene göre bu yasağın ardında olası bir sabotaj yöntemi yatıyor. Söylenenlere göre daha önce birebir iPad görünümünde olan ancak içi tamamen patlayıcı madde dolu bir cisim ele geçirildi. Bu yasak da iPad ve benzeri elektronik cihazlarda aynı yöntem uygulanabileceğinden dolayı elektronik yasağına neden oldu.

Ayrıca bu açıklamaları destekleyen yetkililer, 2016 yılında Somali'de bir uçakta dizüstü bilgisayarın içine saklanan bombanın patlatıldığını ve olayın zor atlatıldığını söylüyor. Yine belirtilene göre İstanbul, Abu Dabhi ve Dubai gibi bu şehirlere yasağın uygulanmasının temelinde havalimanlarındaki güvenlik problemi yatıyor.

Açıkçası konuyla ilgili bir açıklama gelmiş olsa da hala bu kararın siyasi bir amaçla ya da ekonomik dengeleri bozmak amacıyla verilmediği konusunda şüpheler olacaktır. Sizin de konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.