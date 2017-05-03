ABDli Bir Bilgisayar Delisi, Evinde 8 Bit Bilgisayar Yaptı!

Ben Eater isimli ABDli bir Youtuber, evinde kendi bilgisayarını yaptı. 8 bit bir bilgisayarı adım adım hayata geçiren Eater, bunları kanalında yayınladı.

Ben Eater isimli ABDli bir Youtuber, kişisel kanalında elektronik, ağ ve bilgisayarlarla ilgili videolar yayınlıyordu. “Maker” hareketinin etkisi ile kendi cihazlarını yapan Eater, sonunda yapacağını yaptı ve evinde 8 bit bir bilgisayar inşa etti. “Maker”lar için satılan malzemeleri internetten temin ettikten sonra eline geçirdiği bir bilgisayar kitabı ile 8 bit bilgisayar mimarisini öğrenen Eater, adım adım programlanabilir bir bilgisayar yaptı. Üstelik de bunu yaklaşık 150-200 dolar civarında bir paraya mal etti.

Yaptıklarını Youtube kanalında yayınlayan Eater, eğer videolarını takip ederseniz biligisayarların nasıl çalıştığını öğreneceğinizi söylüyor. Projeyi hayata geçirecekseniz, kafanızı karıştıran bazı noktalar olabilir. CPU'nun nasıl çalıştığı, parçaların birbiri ile nasıl etkileşime geçtikleri gibi. Ancak yaparken bunların mantığını kolayca öğreneceksiniz. Youtuber, sitesinde baştan sona dek tüm malzemeleri ve fiyat listesini yazmış. Youtube kanalına buradan, sitesine ise buradan ulaşabilirsiniz.