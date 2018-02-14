Salon.com, isteğe bağlı kripto para madenciliği sistemiyle kendi sitesi üzerinde reklamları kaldırıyor. Arka planda işlemci gücünüzü tüketen bu sistem sayesinde, reklam engelleyici Ad Blocker gibi programlar tarih olabilir.

Salon.com adındaki bir internet sitesi, kendi altyapısına gömülü olan bir kripto para madenciliği sistemiyle, Ad Blocker gibi gelir kaybına yol açan programlara ciddi bir alternatif sunuyor. Siteye giren okuyucular eğer Ab Blocker kullanıyorsa Salon.com, sitedeki reklamları görmek istemeyenler için yeni bir yol sunuyor.

Sosyal haber ve içerik sitesi olan Salon.com, reklam engelleyici uygulamaların yol açtığı gelir kaybına bu zamana kadar ortaya atılmış en güzel fikirlerden biriyle karşılık veriyor:

“Bir reklam engelleyicisi kullandığınız tespit ettik.

İçeriklerimizi size sunmak için reklamlara güvenmek durumundayız.

Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak buraya gelip eğlenmeniz için daha çok içerik üretmemize olanak tanıyın.”

Bu açıklamanın ardından kullanıcılar iki farklı seçenekle karşılaşıyorlar. Birincisi “Tamam, reklam engelleyiciyi kapattım” seçeneği. Buna tıklarsanız, reklamlar görüntülenmeye devam ediyor. Ancak ikinci seçenek olan “Reklamları engelle (Beta)” seçeneği, bilgisayarınızın işlemci gücünü kullanarak Salon.com adına kripto para madenciliği yapıyor.

Normalde internet ortamındaki pek çok güvenilmeyen web sitesi, kullanıcıdan izin almadan, tarayıcı aracılığıyla benzer şekilde kripto para madenciliği yapıyor. Hatta bu sitelerin büyük bir kısmı bilgisayarlara arka plandan bir yazılım yükleyerek insanları mağdur ediyor. Ancak Salon.com bu durumu şöyle açıklıyor:

“Teknolojik keşifler, evrimler ve yenilikçiliğin gelişmesine katkıda bulunmak için işlem gücünüzün küçük bir yüzdesini kullanmak istiyoruz. Beta programımız için işleme gücünüz, blok zincirinin evrimini ve büyümesini desteklemeye yardımcı olmak amacıyla, kripto para üretmek için kullanılıyor.”

Salon.com, bu işlemi arka planda açtığı bir Coinhive.com istemcisiyle gerçekleştiriyor. Site, işlemlerin son derece güvenli yapıldığını ve kişisel bilgilerin çalınmaması için önlem aldığını belirtiyor. Yani amaç, reklam görmek istemeyen müşterilere ücretsiz bir şekilde reklamsız hizmet vermek. Bunu yaparken de gelir elde etmeye devam etmek.

Salon.com’un bu servisi siz internet sitesinden çıktığınız anda sonlanıyor ve bilgisayarınıza hiçbir ek yazılım kurulmuyor. Ancak işlemciniz çok güçlü değilse tarayıcınızın çok güç tüketmesinden kaynaklanan donma ve ısınma problemleri yaşayabilirsiniz.

Bu ilginç ve bir o kadar da yaratıcı girişim, ilerleyen zamanlarda internet sitelerindeki reklamların sonunu bile getirebilir. Samimi olmak gerekirse, içerik üreticilerinin işlerini yapmaya devam edebilmeleri için reklamın alternatifi olabilecek daha iddialı bir sistem yok.