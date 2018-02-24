Airbus, Uçan Taksi Vahana'nın İlk Videosunu Yayınladı

Dünyanın en büyük havacılık şirketleri arasında yer alan Airbus, geçtiğimiz ay Vahana adını verdiği kendi elektrikli uçan taksisiyle önemli bir başarıya imza atmıştı. Airbus'ın yayınladığı videoda, "Vahana" adlı elektrikli hava aracının, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı görülüyor.

Havacılık devi Airbus, iki yıl önce uçan taksi projesi Vahana'yı başlatmış ve kara trafiğinden 4 kat daha hızlı, kişisel, otonom bir hava aracı oluşturmak için işe koyulmuştu. Geçtiğimiz ay, Vahana isimli uçan taksiyi ilk kez test ettiğini ve Vahana'nın başarılı bir uçuşu tamamladığını belirten şirket bu iddiasını uçuş anına ilişkin fotoğraflarla desteklemişti. Fransa merkezli şirket bu kez Vahana'nın ilk uçuşunun videosunu paylaştı.

Videoda, yumurta biçimli silindirik bir kabini taşıyan, 4 kanat ve 8 yatay pervaneden oluşan elektrikli aracın, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı ve ardından yere indiği görülüyor.

Airbus'un, Silikon Vadisi'nde yer alan iştiraki A³ ekibi tarafından geliştirilen Vahana, 8 adet pervanenin ortasına yerleştirilmiş helikopter gövdesini andıran bir yapıya sahip. Dikey kalkış ve iniş yeteneğine sahip olan aracı geleneksel hava araçlarından ayıran en büyük farkı ise tamamen elektrikle çalışıyor oluşu. Trafik tıkanıklığı sorunlarının yaşandığı şehirlerde kısa mesafeli uçuşlarla insanları bu problemden kurtarma amacını güden Vahana, ilk uçuşunda oldukça yavaş bir şekilde sadece 4.8 metreye yükselmiş olsa da mevcut aracın henüz prototip aşamasında olduğu düşünüldüğünde ilk uçuşun başarılı geçtiğini söyleyebiliriz.

Vahana Proje Yöneticisi Zach Lovering, "Amacımız, havacılık alanındaki elektrikli itki, enerji depolama ve makine görüşü gibi son teknolojilerden yararlanarak kişisel uçuş deneyimini demokratik hale getirmek. İlk uçuş denememiz hem Vahana açısından hem de kent içi havacılık konusundaki küresel çabalar açısından önemli bir kilometre taşı oldu." ifadelerinde bulundu.

Vahana'nın pek yüksekte olmasa da belirli süre havada asılı kalabilmesi bu alanda kayda değer bir başarı olarak değerlendiriliyor. Peki siz uçan taksiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye bu yeni teknolojiye hazır mı?