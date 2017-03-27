Akbank’ın Tüm Sistemleri Çöktü! ATM’lerin Hiçbiri Çalışmıyor!

Geçtiğimiz son saatlerde ortaya çıkan detaya göre Akbank’ın sistemlerinde yaşanan çökme sorunu sebebiyle ATM’lerden hiçbir işlem yapılamıyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren ve en eski özel bankalardan biri olan Akbank, bugün itibariyle sistemlerinde yaşadığı çökme sorunu neticesinde sıkıntı yaşıyor. Şu anda hiçbir ATM’si kullanılamayan Akbank’ta aynı zamanda Akbank internet sitesi, mobil şube ve pos cihazlarından da sık sık işlem kesintileri meydana geliyor.

Akbank’tan konu ile alakalı Reuters'a verilen açıklamada “Teknik sebepler ile banka içi sistemlerimizde geçici kesintiler yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmakta olup, en kısa zamanda hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir.” şeklinde bilgi veriliyor.

Gelen açıklamalara göre banka şubelerinde de hizmet veremeyen Akbank’ın bu sorunu ne zaman çözülecek merakla bekliyoruz. Aynı zamanda şu anda Akbank müşterisi olup bir işlem yapmak isteyen takipçilerimiz varsa bu işlemlerini ertelemeli ve başka bankalar üzerinden geçici çözüm üretmelerini tavsiye ediyoruz.