Bu Kodlarla Telefonunuzun Güvenlik Durumunu Öğrenebilirsiniz

Bazı evrensel kodlar üretici fark etmeksizin cihazınız hakkında ayrıntılı güvenlik bilgileri sunuyor.

Güvenlik her zaman en üst önceliğimiz olmalıdır. Sadece birkaç kısa kod yardımıyla telefonunuzun ayarları hakkında daha fazla bilgi edinebilir, mesajlarınızın ve bilgilerinizin korunup korunmadığını ya da izlenip izlenmediğini öğrenebilirsiniz.

*#21#

Bu kodla aramalarınızın, mesajlarınızın ve diğer verilerinizin yönlendirilip yönlendirilmediğini öğrenebilirsiniz. Bilgilerin aktarıldığı yerler değil yönlendirme durumu gösterilir.

*#62#

Arayanların, mesajların ve verilerin nereye yönlendirildiğini bu kodla öğreniyoruz. Sesli aramalarınızın cep telefonu operatörünüzün numaralarından birine yönlendirilmesi durumunda panik yapmayın, bu operatörünüzün sizi bilgilendirmek için kullandığı bir yöntem olduğundan gözüken numara herhangi birisi tarafından kullanılmıyor.

##002#

Mevcut arama yönlendirmelerinizi bu kodla silebilirsiniz. Tüm cihazlarda kullanılan evrensel bir koddur.

*#06#

Bu da bir diğer evrensel kod. Telefonunuzun bir nevi kimlik numarası olan IMEI numarasını bu kod ile öğrenebilirsiniz. Eğer bataryanızın altındaki etikette yazan numarayla, ya da cihazı aldığınız kutu üzerindeki numarayla aynıysa telefonunuz hakkına endişelenmenize gerek yok. Farklı bir durumla karşılaşırsanız üreticinize ulaşmanız kesinlikle şart.

Gizli istihbarat servisleri beni nasıl dinleyebilir?

Hemen hemen tüm ülkelerdeki ulusal güvenlik kuruluşları, bir mahkemeden emir aldıkları sürece, müşterilerinin herhangi bir bilgisine erişim sağlayan cep telefonu operatörleriyle işbirliği yapıyor. En azından son üç aydaki verileri her detayına kadar ellerinde tutabiliyorlar.

Telefonunuz bir güvenlik ajansı tarafından incelendiyse bunu fark etmemeniz doğal. Bir telefon konuşması sırasında yankılı sesler çıkarıyor, şarjınız çabuk bitiyor, cihazınız aşırı ısınıyor veya beklenmedik şekilde yeniden başlıyorsa bunu izleme ya da dinleme teorilerine uydurmanız yanlış olur. Muhtemelen cihazınızın yanlızca bakıma ihtiyacı vardır.

Nasıl daha güvenli bir kullanıma sahip olurum?