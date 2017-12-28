Kripto Para, Bitcoin ve Blockchain’ adlı bir rapor sunan AKP, bu tarz kripto paraların birden değer kaybedebileceğine dikkat çekerek hesapların el konulmasının ya da dondurulmasının çok zor olduğu vurgulandı.

Bitcoin, altcoinler, blockchain, kısacası kripto para dünyasıyla ilgili geniş bir çalışma yapan AKP, bu sektörün takip edilmesinin, vergilendirilmesinin ya da arzının mümkün olmadığını belirttiği çalışma için “Kripto paralara ilişkin en büyük risk, bu paraların kullanımının kara para işlemlerine açık olması dolayısıyla devletler tarafından yasaklanmasıdır” vurgusu yapıldı.

Kripto paraların bir anda büyük değerler kaybedebileceğine ve bu paralara el konulmasının çok zor olduğuna dikkat çekilen raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Kripto para, internet aracılığıyla kullanılan hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal para birimini ifade ediyor. Kripto paralar ancak belirli şifreler kullanılarak yerleştirildiği sanal cüzdanlardan yine şifreler aracılığıyla çıkarılıp kullanılabildiği için bu adı taşıyorlar. Kripto para birimleriyle kişiler ya da kurumlar tıpkı gerçek parayla yaptıkları gibi harcama yapabiliyor ya da para kabul edebiliyorlar.

Sanal olmaları yalnızca bilgisayar sisteminde kayıtlı olmasından kaynaklanıyor. Yani bu para birimleri dolar, Euro, TL gibi basılı halde fiziksel olarak bulunmuyor. Değeri, kullanıcıların onu bir değiş tokuş aracı olarak kabul etmelerinden ya da bir emtia gibi görmelerinden kaynaklanıyor.

Para basımı ve arzının devletlerin elinde bulunduğunu düşünürsek, sanal paraların takibi, vergilendirilmesi ve arzının yapılamaması devlet düşüncesine ters bir uygulamadır. Kripto paralara yönelik en büyük risk, bu paraların kullanımının kara para işlemlerine açık olması dolayısıyla devletler tarafından yasaklanmasıdır. Bir anda çok büyük değer kayıpları yaşayabilir.

Ayrıca kime ait olduğu bilinmediği ve bir merkezi otorite tarafından izlenip değerlendirilmediği için kripto paralar ile açılmış hesapların dondurulması, bu paralara el konulması çok zordur."