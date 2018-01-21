Albüm kapaklarında neler görürüz? Çoğunlukla sanatçının ya da grup üyelerinin olduğu tematik fotoğraflar, albümün adını ya da konusunu çağrıştıran nesneler veya özel renk tonları. Fakat eğer mizahi yanınız gelişmişse, bir albüm kapağına baktığınızda tüm bunlardan fazlasını görebilirsiniz.
Rus bir adam, albüm kapaklarının gördüğümüzden fazlasını taşıyabileceklerini düşünerek Linkin Park’tan Eminem’e, Lana Del Rey’den Avril Lavigne’e kadar pek çok müzik grubunun ve sanatçının albüm kapaklarını ‘küçük’ bir photoshop çalışması ile yeniden elden geçirdi.
Linkin Park - Minutes To Midnight
The Doors - The Best Of The Doors
John Lennon&Yoko Ono - Double Fantasy
Will.i.am - Willpower
Blue October - Approaching Normal
Adele — 21
Mac Miller — Watching Movies With The Sound Off
Tom Petty And The Heartbreakers - Damn The Torpedoes
Eminem — The Eminem Show
Skye Edwards — Mind How You Go
Lana Del Rey - Born To Die
Ramones - End Of Century
Frank Sinatra - Christmas With Sinatra & Friends
Huey Lewis And The News - Fore!
Avril Lavigne - The Best Damn Thing
Simon And Garfunkel - Bookends
Ramones - Ramones
All Time Low — Dirty Work
Franz Ferdinand - Tonight: Franz Ferdinand
Moby - Play
Jason Derulo - Talk Dirty
Shakira - Shakira