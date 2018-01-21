Rus bir photoshop ustası, dünyaca ünlü sanatçı ve müzik gruplarının albüm kapaklarını yeterince yaratıcı bulmamış olacak ki kendi mizahi yorumunu katarak yeniden yorumladı.

Albüm kapaklarında neler görürüz? Çoğunlukla sanatçının ya da grup üyelerinin olduğu tematik fotoğraflar, albümün adını ya da konusunu çağrıştıran nesneler veya özel renk tonları. Fakat eğer mizahi yanınız gelişmişse, bir albüm kapağına baktığınızda tüm bunlardan fazlasını görebilirsiniz.

Rus bir adam, albüm kapaklarının gördüğümüzden fazlasını taşıyabileceklerini düşünerek Linkin Park’tan Eminem’e, Lana Del Rey’den Avril Lavigne’e kadar pek çok müzik grubunun ve sanatçının albüm kapaklarını ‘küçük’ bir photoshop çalışması ile yeniden elden geçirdi.

Linkin Park - Minutes To Midnight

The Doors - The Best Of The Doors

John Lennon&Yoko Ono - Double Fantasy

Will.i.am - Willpower

Blue October - Approaching Normal

Adele — 21

Mac Miller — Watching Movies With The Sound Off

Tom Petty And The Heartbreakers - Damn The Torpedoes

Eminem — The Eminem Show

Skye Edwards — Mind How You Go

Lana Del Rey - Born To Die

Ramones - End Of Century

Frank Sinatra - Christmas With Sinatra & Friends

Huey Lewis And The News - Fore!

Avril Lavigne - The Best Damn Thing

Simon And Garfunkel - Bookends

Ramones - Ramones

All Time Low — Dirty Work

Franz Ferdinand - Tonight: Franz Ferdinand

Moby - Play

Jason Derulo - Talk Dirty

Shakira - Shakira