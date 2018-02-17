Almanya "Katil Robotları" Kullanmama Sözü Verdi

Devam eden Münih Güvenlik Konferansı’nda Almanya’nın siber komuta grubu başkanı, ülkesinin sahip olduğu “katil robotları” asla kullanmayacağını söyledi. Yapay zekanın gelişmesi devam ederken, otonom silah kullanımı hakkında bir çok kişi uyarılarda bulunuyor

Otonom silahlar şu an yapay zekanın geleceği konusundaki tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bu konuda bazı ülkeler zaten etik ikilemden uzaklaşmaya başlamış durumda. Hal böyle olunca otonom silahların kullanımı, siyasi tartışmaların başlamasına da zemin oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu’nda (CCW) yapılan son toplantıda, kullanılması etik olmayan ve “katil robot” olarak adlandırılan otonom silahların kullanımı üzerindeki yasak kararı değerlendirildi. Açıklama yapan Almanya, şu an otonom silah sistemleri geliştirmekle ilgilenmediklerini net olarak belirtti. Konu hakkında konuşan Almanya'nın yeni Siber ve Bilgi Alanı Komutanlığı müdürü Korgeneral Ludwig Leinhos, "Otonom sistemler tedarik etme niyetimiz yok." dedi.

Almanya, otonom silahların geliştirilmesini ve kullanımını reddeden ilk ülke değil. Daha önce Avustralya ve Kanada gibi ülkeler de bu konuda aynı fikri öne sürmüşlerdi. Katil Robotları Durdurma Kampanyası’nın koordinatörü Mary Wareham MSC’deki panelde 22 ülkenin zaten yasağı desteklediğini söyledi. Tüm bunlar yaşanırken, dünyanın dört bir yanındaki aktivistler bu tür silahların geliştirilmesine karşı toplanmaya da devam ediyor.

BM’ye otonom silahların yasaklanması için çağrı yapan eleştirmenler arasında, yapay zeka konusunda dünyanın önde gelen uzmanları da bulunuyor. Bunların arasında uzun zamandır yapay zeka araştırmacısı olan Sturt Russell, daha önce yapay zekayı silahlandırmanın topluma iyilikten fazla zarar vereceğini söylemişti. Harvard Artistik İstihbarat Girişimi, Uluslararası Af Örgütü ve Katil Robotları Durdurma Kampanyası da dahil olmak üzere çeşitli gruplarda Russell ile benzer endişeleri dile getiriyor.

Elbette, otonom silahlar yapay zekanın geleceği hakkındaki genel tartışmaların sadece bir bölümünü kapsar. Ancak bu konu en çok kabul gören ve engellenmesi gereken teknolojik gelişmedir. Yine de, yapay zekanın silah geliştirme alanına dahil edilmesi potansiyeli, dünyanın güvenlik çevrelerinde en üst düzeyde alarm yaratıyor.