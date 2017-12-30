Altın Kelebek Ödülü Alınan Enes Batur, Habertürk'e Konuştu

Altın Kelebek Ödülü geri alınan ünlü YouTuber Enes Batur, Habertürk'e katıldığı bir programda, bu konu hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Kısa süre önce Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde “En İyi Youtuber-Instagrammer” kategorisinde ödül alan Enes Batur’un ödülü geri alınmıştı. Daha önce seslendirip yayınladığı bir videoda çocuklara kötü örnek olduğu gerekçesiyle ödülünü geri alan Altın Kelebek, sosyal medyayı ikiye ayırdı. Bir grup Enes Batur’u savunurken, diğer bir grup Altın Kelebek’in doğru bir hamle yaptığını savundu.

Habertürk TV kanalında “Burası Haftasonu” isimli programa katılan Enes Batur, ödülünün geri alınması ile birlikte “Canları sağ olsun. Bana bu ödülü oyları ile destek veren, her gün beni izleyip seven ailem kazandırmıştı. Sadece benim elimden almış olmadılar” diyerek, mütevazi bir şekilde sitemini dile getirdi.

Çocuk istismarını destekliyor olduğu için ödülü alınan Batur, bu konuyla ilgili sorulan soruya “Çok yanlış bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum, fazla da bir şey söylemek istemiyorum… Ben öyle bir şey yapmadım. Geçmişteki videolarımda birazcık ağır konuşuyordum, bir veya bir buçuk sene önceki videolarımda. İnternette o kadar fazla kötü şey var ki, şu anda hala kötü içerikli videolar çeken çok fazla kanal var, ancak ben bir buçuk yıldır buna dikkat ediyorum” dedi.

Kendi görüşümü söylemem gerekirse, Enes Batur’a bu ödül vermeden önce böyle bir araştırma yapılmalıydı. Bu şekilde düşüncesizce bir hareket Altın Kelebek gibi büyük bir organizasyona yakışmadı. Peki, sizlerin bu konuda düşünceleri nelerdir? Yorumlarınızı bekliyorum