Amazon'dan Kullanıcıları Sevindirecek İndirim!

Dünyanın en büyük alışveriş sitesi olarak kabul edilen Amazon, iki günlük ücretsiz kargo için alım değerini ciddi oranda azalttı.

Bir yıl önce Amazon, ücretsiz kargo rakamını 49 dolarlık mal alım bandına çekmişti. Bu, elbette “premium” olmayan üyeler için geçerliydi.

Dünyanın en büyük alışveriş sitesi, bu hafta teknoloji tutkunlarına iyi bir haber verdi ve söz konusu sınırı iki günlük kargolar için 35 dolara çekti. Bu sayede “premium” kullanıcılar, kargolarını ücretsiz olarak edinmeye devam edecek. Sınırın 35 dolara düşürülmesi, müşteriler için kolaylık sağlayacak.

Amazon, online perakende sektöründe liderliği hedefliyor

Söz konusu rakam kitap alımlarında daha farklı ve sınır 25 dolar seviyesinde. Görünüşe göre Amazon, çevrimiçi perakende alanına girmek ve geleneksel perakendecilerle rekabet etmek istiyor gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay Walmart da 35 dolar ve daha fazla sipariş üzerine ücretsiz iki günlük ücretsiz kargo imkanı sunmuştu.

Best Buy da, benzer bir fiyat politikasıyla geçtiğimiz aylarda üyelerine iki günlük ücretsiz gönderimle 35 dolarlık bir fiyat belirlemişti.