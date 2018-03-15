Amazon, Türkiye'de Hangi Servisleriyle Hizmet Verecek?

E- ticaret ve teknoloji devi Amazon, yakında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayacak. Şirkete bağlı hizmet ve ürünlerin yasal prosedürleri için gerekli çalışmalar tüm hızıyla sürerken, ABD’de kasiyersiz market dönemini başlatan Amazon’un ülkemizde hangi ürün veya hizmetleriyle faaliyet göstereceğini açıkladık.

Amazon, son yıllardaki girişimleriyle CEO’su Jeff Bezos’u dünyanın en zengin insanı yaptı. Ancak firmanın küresel çapta her ülkede faaliyeti bulunmuyor. Ülkemiz için Amazon’un yabancı bir şirket olduğu dönemler ise 2018 yılı içinde sona eriyor. Webrazzi’nin haberine göre şirket, Türkiye’deki faaliyetlerinin yönetilmesi için Moroğlu Arseven ile anlaşma sağladı. Kendisi aslında bir avukat ve hukuk bürosu sahibiydi. Artık Amazon Türkiye CEO’su olarak görev yapacak.

Amazon’un ülkemize gelecek olmasıyla birlikte en çok merak edilen sorulardan birisi de televizyon, alışveriş, akıllı ev aletleri gibi onlarca alanda hizmet veren şirketin, hangilerini ülkemize getireceğiydi. Çoğu insan Amazon’u sadece bir alışveriş sitesi olarak tanısa da, uzay yatırımları da bulunan bir teknoloji devinden söz ediyoruz.

Hazırsanız ülkemizdeki pazarlarda faaliyet göstermesi adına tescillenen Amazon markalarını ve ne olduklarını tek tek açıklıyoruz:

Amazon Prime:

Ülkemizde ilk tescillenen Amazon hizmetlerinden birisi olan Prime, bir nevi üst düzey üyelik servisi. Amazon’dan çok sık alışveriş yapan kullanıcılar, Prime’a abone olduklarında ücretsiz hızlı kargo hizmeti gibi pek çok avantaja sahip oluyorlar. Yıllık belirli miktarlarda ödeme yapılarak sisteme üye alınıyor.

Amazon Fire ve Firely:

Amazon Fire temel olarak tablet, akıllı telefon ve televizyon markası. Aslında ekrana sahip hemen hemen her teknolojik ürün, Amazon’un bu etiketi ile satışa sunuluyor. Fire tabletler, televizyonlar ve e-kitap okuyucuları çok fazla tercih ediliyorlar. Amazon Firely ise uygulama geliştiricileri için sunulan bir teknoloji. Kameralar aracılığıyla barkodlar, kitap pullarını veya numaraları tanıyan bir sistem.

Amazon Echo, Echo Dot, Tap ve sesli asistan Amazon Alexa:

Şirketin Apple’ın Siri’si ve Google’ın Asistan’ı ile sıkı bir rekabet içerisinde olduğu Alexa isimli akıllı asistanı, evlerde, iş yerlerinde ve otomobillerin içinde de kullanılıyor. Bu asistanı evlerde kullanmak için akıllı hoparlörlerle evin içini donatmanız gerekiyor. Merkezi bir hoparlör olan Amazon Echo, diğer akıllı ev aletlerinizde kablosuz olarak bağlanıyor. Echo Dot ve Tap ise ana hoparlöre bağlı, evin diğer odalarında hizmet verecek kollar görevi görüyorlar. Alexa’ya seslendiğiniz anda günün haberleri evin her odasında bir anda okunuyor, hava durumu söyleniyor, kahve makinanız çalışıyor, suyunuz ısınıyor, kapınız kilitlenebiliyor, arabanızı çalıştırabiyor vb… Yani bir nevi sağ kolunuz olan bütünsel bir sistem kurulmuş oluyor.

Amazon Basics:

Amazon’un en çok satış yapan markası Basics, 2009 yılında ortaya çıktı. Bu markanın sunduğu yaklaşık 2000 farklı ürün bulunuyor. Powerbankten kablolara, çantalardan hoparlörlere kadar envai çeşit ürün var.

Amazon Fresh:

Amazon Fresh, online market alışverişi için geliştirilen bir hizmet. Yiyecek ve manav ürünleri gibi taze olan besinlerin kolayca ulaşılabilir olmasını sağlıyor. Aklınıza gelebilecek bütün hızlı tüketim ürünleri, size en yakın Amazon üyesi satıcı tarafından ulaştırılıyor.

Amazon Dash:

Amazon Fresh, hizmetini daha pratik ve işlevsel kılmak adına geliştirilen ek sipariş servisi. Elektronik barkod okuyucular, butonlar ve kendine has haberleşme ağıyla nokta atışı bir çözüm.

Amazon Gamelift:

Oyun sektöründe de ter dökmeye başlayan Amazon’un oyun geliştiricileri için sunduğu pratik bir hizmet. Günümüzde pek çok önemli oyun şirketi bu hizmeti kullanarak iş yapıyorlar.

Amazon Spark:

Kullanıcıları alışveriş özelinde bir sosyal medya mecrasına davet eden etkileşimli bir sistem. İnsanlar bu mecradan, Amazon üzerinde kayıtlı olan ürünleri kolayca keşfedebiliyorlar. Şirketin ana uygulamasıyla birlikte çalışan iOS ve Android uygulamaları da bulunuyor.

Amazon Blink:

Mekan güvenliği için kurulan yeni bir Amazon girişimi, uygun fiyatlı ve kablosuz kamera sistemleri ile biliniyor. Özellikle ev güvenliği için başarılı bir çıkış yakalayan Blink, hizmet verdiği her bölgede tercih sebebi olmuş durumda.

Bu markaların hangilerinin hangi tarihlerde resmen faaliyete başlayacaklarıyla ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen bir süreç şeklinde bütün hizmet ve ürünler, ülkemizde sunulmaya başlanacaktır.