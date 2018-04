Yüzüklerin Efendisi’nin GoT'a Fark Atan Bütçesi Açıklandı!

Çağımızın en ünlü kitap ve film serilerinden olan Yüzüklerin Efendisi’nin hakları Amazon’a geçti. 5 sezonluk TV dizisi yalnızca telif hakkıyla değil, üretim maliyetiyle de en pahalı dizi olmaya aday.

2017’nin sonlarına doğru Netflix ile Amazon arasında Yüzüklerin Efendisi’nin haklarını alma savaşı yaşandı. 2 dev firma da dünyanın en ünlü serilerinden birini platformlarında dizi yapmak için uğraştılar. En sonunda Amazon, JRR Tolkien’in efsanevi hikayesi Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek 5 sezonluk bir dizinin yayın haklarını aldı.

Ölümünden yaklaşık 45 yıl geçmesine rağmen 2017’nin en büyük Hollywood anlaşmasını yapan Tolkien, bu anlaşmayla “en pahalı TV dizisi”nin de altına imza atmış oldu. 5 sezonluk yayın hakları için 250 milyon dolarlık bir anlaşma yapan Amazon, bu sayede en büyük rakibi Netflix’e önemli bir çelme taktı.

Amazon, 250 milyon dolarlık bir anlaşma yapmış olmasına rağmen bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Yapılan anlaşma gereği şirketin iki yıl içinde Yüzüklerin Efendisi’nin TV dizisi için üretime geçmesi gerekiyor. Ayrıca tüm üreticiler, görsel efektler ve oyuncu kadrosu düşünüldüğünde dizinin 5 sezonun maliyetinin 1 milyar doları geçebileceği açıklandı.

Kadro Toplanıyor

Amazon’un kurucu ve CEO’su Jeff Bezos, geçtiğimiz eylül aydından beri bir sonraki Game of Thrones dizisini getirmesi için HarperCollins ve New Line gibi yayın şirketleri ile anlaşmaya çalışıyor. Amazon’un televizyon işlerin sorumlu başkanı Dan Scharf, New Line ve Warner Bros. gibi şirketlerle konuştuklarını ve filmin üretimi için hazırlıklar yaptıklarını belirtmişti.

Tolkien’in kitap hakları uzun ve karmaşık bir tarihe sahip. Yazar, ilk olarak kitaplarının haklarını 1969’da Birleşik Sanatçılara sattı. Sonrasında bu haklar, MGM, yapımcı Saul Zaentz ve Miramax’ın eline geçti. Sonrasında ise Peter Jackson’un 2001’de başlayan ve toplamda 6 film süren mega serisi başladı. Jackson’un filmleri, dünya çapında 5.85 milyar dolar hasılat elde etti.

Peter Jackson Geliyor mu?

Şu anda Peter Jackson’un televizyon dizisinde yönetici yapımcı olarak yer alıp almayacağı konusunda bir bilgi yok. Jackson’un avukatı 2017’de yapılan anlaşmada müzakerede değildi, ancak kısa süre önce Amazon ile diyalog kurmaya başladı. Eğer görüşmeler başarılı geçerse, Yüzüklerin Efendisi dizisinin başında efsanevi yönetmen Jackson’ı görebiliriz.

Anlaşma gereği Amazon’un 2020’den önce Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimlerine başlaması gerekiyor. Dünyanın en yüksek maliyetli dizisi için yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.