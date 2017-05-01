AMD Radeon RX Vega, GeForce 1080'e Meydan Okuyor!

Advanced Micro Devices'in yeni yongası, sadece üst düzey Nvidia GeForce GTX 1080'e meydan okumakla kalmıyor; onu pek çok alanda geri bırakıyor.

AMD'nin yakında satışa sunulacak Radeon RX Vega grafik yongası 3DMark desteğiyle (Guru3D aracılığıyla) satışa sunulacak. RX Vega GPU, kendisinden beklenen özelliklerle eşleşiyor ve bir mühendislik harikası olarak karşımıza çıkıyor.

Söz konusu cihaz; Vega Device ID (687F: C1) yongasını barındırıyor ve AMD'nin Doom Vulkan'la demo olarak test edildiği bir kart olarak kendini gösteriyor. RX Vega tabanlı grafik kartın prototipi, TimeSpy'de 5721 puan elde etmeye başardı. Yani karşımızda beta üründen ziyade nihai cihaz mevcut.

Söz konusu cihaza ait kesin değerler açıklanmadı. Daha ileri gitmeden önce bu numunenin saat hızının 1200 MHz civarında olduğunu ve işlem gücünün 9.8 TFLOP'lara ulaştığını söyleyebiliriz. Oysa ki 4096 çekirdeğe sahip nihai GPU'nun saniyede 12,5 TeraFLOP'luk veri hesaplaması ve 1526 Mhz'lik hıza sahip olması bekleniyor. MI25'in pasif olarak soğutulduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu değerler "overclock" ile kolayca aşılabilir. Temel olarak 512 GB / s bant genişliği ve HBM2 yapısından bahsediyoruz. RX Vega Doom'un tanıtımlarını göz önüne aldığımızda, kartın 8 GB VRAM ile donatılacağı açık seçik belli oluyor. Söz konusu kartın 225 Watt enerji tüketeceği de kesin gibi gözüküyor.