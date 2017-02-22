AMD Ryzen 7 Ailesi, Türkiye Satış Fiyatlarıyla Görücüye Çıktı!

Yeni AMD CPU'ları, düzenlenen lansman ile resmi olarak görücüye çıktı.

AMD'nin merakla beklenen yeni masaüstü işlemci ürün ailesi Ryzen 7, sonunda resmi olarak tanıtıldı.

Sadece PC oyunları için değil, içerik üreticileri ve bilgisayar tutkunları için de özel olarak tasarlanmış olan Ryzen işlemciler, 8 çekirdek ve 16 izlekli olarak AM4 platformunda geliştirilmiş.

Ürün demolarında Ryzen 7 1800X benzer konfigürasyonlara sahip 8 çekirdekli ve 16 izlekli Intel Core i7-6900K’yı Cinebench R15 çoklu izlek ve Handbrake temelli video kodlama performans testlerinde geride bırakırken, 4K oyun performansı ise benzer seviyelerde seyretmekte.

2 Mart tarihinde dünya genelinde satışa çıkacak AMD Ryzen 1800X, 1700X ve 1700'ün belli fiyatıları şu şekilde:

Ryzen 7 1800X

3.6GHz baz frekansı

4.0GHz Boost

95 Watt

Fiyat: 529 dolar

Ryzen 7 1700X

3.4GHz baz frekansı

3.8GHz Boost

95 Watt

Fiyat: 419 dolar