Amerika Birleşik Devletleri'nin, iletişim ile ilgili yönetmeliklerini düzenleyen Federal İletişim Komisyonu Apple'dan iPhone'lardaki FM çipini aktive etmesini istedi!

Bir çok akıllı telefonun içerisinde FM Radyo çipinin bulunduğunu, ancak şirketlerin genellikle kendi marketlerinden müzik satın alınması ve internetten radyo dinlemek isteyenlerden veri ücreti kesmek istemesinden dolayı bu çipi genellikle blokladığını anlatmıştık. Yine de akıllarda "Madem öyle, neden bu çiple üretmeye devam ediyorlar?" sorusu geliyor. Bunun aslında cevabını Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal İletişim Kurulu yaptığı bir istekle, bir andan da açıklamış gibi.

Federal İletişim Kurulu üyesi Ajit Pai, geçtiğimiz günlerde Apple'dan iPhone'ların içerisindeki FM Radyo çiplerini aktive etmelerini rica etti. Pai'ye göre bunun sebebi ise kasırgalar gibi felaketlerde, baz istasyonu aracılığıyla sağlanan iletişimin kesilebiliyor olması ve FM Radyo alıcısının bu konuda daha güvenilir bir iletişim kaynağı olması. Normalde Amerikan yasaları içerisinde rekabet kuruluna aykırı olduğu için böyle bir yaptırım uygulayamayacaklarını söyleyen Pai, Apple'a duyarlı olması gerektiğini ve bunu aslında onlardan rica ettiğini belirtti.

"Federal İletişim Kurulu yöneticisi ve merkez kurul üyesi Ajit Pai"

FM Radyo'nun uzun süredir iPhone'larda olmadığını düşünen çoğu insana rağmen, Pai'ye göre iPhone'ların içerisinde deaktif durumda FM Radyo çipi var. Bunun acil iletişim için veya Apple'ın ileride cihazlarına ekleyebileceği özel bir uygulama için standart olarak koyulduğunu belirten Pai, aslında duyarlılık açısından tüm dünyada üretilen akıllı telefon ve tabletlerin içerisinde FM Radyo çipinin bulunması gerektiğini söyledi.

Norveç gibi ülkeler FM Radyo'nun kökünü, kullananın azlığı dolayısıyla kazımaya çalışıyor olsa da, tüm yeni teknolojilere rağmen felaketler sırasında hala en güvenilir kablosuz iletişim yönteminin radyo olması çok garip. Bu gibi felaketler ve doğal afetler yaşanmaya devam ettikçe klasik teknolojilere de bir geri dönüş yaşayacağız gibi gözüküyor. Ayrıca yine yukarıda paylaştığımız haber üzerinden, telefonunuzda FM Radyo alıcısı olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? FM Radyo yine eski önemini kazanacak ve Apple FCC'nin isteğini gerçekleştirecek mi?