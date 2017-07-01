AMOLED ekranın en güzel yanı, siyah rengi meydana getirmek için pikselleri kapalı konuma getirmesidir. Böylece hem siyah gerçek elde edilmiş olur, hem de güç tasarrufu sağlanır. AMOLED ekranlı bir telefona sahip olan kullanıcıların AMOLED ekranın bu nimetinden faydalanmaları için aşağıda siyah temaya sahip bazı uygulamaları paylaştık. Ayrıca aşağıda paylaştığımız uygulamalardan teması siyah olmayanların temalarını ayarlardan bölümünden siyah olarak ayarlayabileceğinizi de belirtelim.
Textra SMS
Textra SMS, alternatif bir mesajlaşma uygulamasıdır.
Nova Launcher
Nova Launcher; uygulama çekmecesi, Google widget’ı ve ayarlar ekranının arka planını siyah yapar.
Solid Explorer
Solid Explorer, bir dosya kaşifi uygulamasıdır. Uygulama, çok güçlü özellikler sağlıyor ve oldukça hoş bir arayüzü var.
Weather Underground
Weather Underground, zengin bir hava durumu uygulamasıdır ve kullanıcılara esnek bir özelleştirme imkanı sunar.
Sync for Reddit
Sync for Reddit, Android platformundaki birçok Reddit uygulamasından biridir. Uygulamada birçok özelleştirme seçeneği mevcuttur.
Shuttle Music Player
Shuttle Music Player, adından da anlaşılacağı gibi bir müzik çalar uygulamasıdır. Uygulama, birçok özelliğe sahiptir ve özelleştirilebilirdir.
VLC for Android
VLC for Android, bilindik video oynatma programı VLC’nin Android sürümüdür. Uygulama, ücretsiz olmasına rağmen hem reklamsız hem de çok hızlıdır.
Gboard
Gboard, Android’in varsayılan klavyesinin isim değiştirmiş halidir. Klavyenin sağ alt tarafında Google arama çubuğu bulunur.