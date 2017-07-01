AMOLED ekranlı telefonlarda siyah renklerin ağırlıkta olduğu uygulamalar ve görüntüler, güç tasarrufu açısından oldukça faydalıdır. Biz de siyah temaya sahip 10 Android uygulamasını sizlerle paylaştık.

AMOLED ekranın en güzel yanı, siyah rengi meydana getirmek için pikselleri kapalı konuma getirmesidir. Böylece hem siyah gerçek elde edilmiş olur, hem de güç tasarrufu sağlanır. AMOLED ekranlı bir telefona sahip olan kullanıcıların AMOLED ekranın bu nimetinden faydalanmaları için aşağıda siyah temaya sahip bazı uygulamaları paylaştık. Ayrıca aşağıda paylaştığımız uygulamalardan teması siyah olmayanların temalarını ayarlardan bölümünden siyah olarak ayarlayabileceğinizi de belirtelim.

Textra SMS

Textra SMS, alternatif bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Nova Launcher

Nova Launcher; uygulama çekmecesi, Google widget’ı ve ayarlar ekranının arka planını siyah yapar.

Solid Explorer

Solid Explorer, bir dosya kaşifi uygulamasıdır. Uygulama, çok güçlü özellikler sağlıyor ve oldukça hoş bir arayüzü var.

Weather Underground

Weather Underground, zengin bir hava durumu uygulamasıdır ve kullanıcılara esnek bir özelleştirme imkanı sunar.

Sync for Reddit

Sync for Reddit, Android platformundaki birçok Reddit uygulamasından biridir. Uygulamada birçok özelleştirme seçeneği mevcuttur.

Shuttle Music Player

Shuttle Music Player, adından da anlaşılacağı gibi bir müzik çalar uygulamasıdır. Uygulama, birçok özelliğe sahiptir ve özelleştirilebilirdir.

VLC for Android

VLC for Android, bilindik video oynatma programı VLC’nin Android sürümüdür. Uygulama, ücretsiz olmasına rağmen hem reklamsız hem de çok hızlıdır.

Gboard

Gboard, Android’in varsayılan klavyesinin isim değiştirmiş halidir. Klavyenin sağ alt tarafında Google arama çubuğu bulunur.