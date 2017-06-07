AMOLED ve LCD Ekranlarının Arasındaki Fark Nedir?

Her gün kullandığımız ekranlardan AMOLED ve LCD ekranlarının arasındaki farkı sizler için açıkladık.

Kullandığımız akıllı telefonların en önemli parçalarından biri de ekranıdır. Ekran, her gün etkileşimde olduğumuz TV'ler ve akıllı telefonumuzdaki uygulamalara açılan bir penceredir. Ekranlar yıllar içerisinde değişimlere uğradılar ancak hala iki tür altında bulunuyorlar.

Akıllı telefonu olan herkes bu iki türdeki ekranlardan birine sahip: AMOLED veya LCD. Görüntüler çok farklı ve her ikisinin de kendisine göre avantajları bulunuyor. Genel anlamda AMOLED ekranları Samsung ve birkaç cihazda daha bulabilirken, iPhone ise LCD ekranları tercih ediyor. Peki bu ekranlar arasındaki fark nedir?

AMOLED

AMOLED “Active Matrix Organic Light Emitting Diode"nin kısaltmasıdır. Bu ekranlar, bir elektrik akımı verildiğinde ışık veren çok ince bir polimer tabakasından oluşur. AMOLED'in iki ana faydası vardır. Tasarımdan ötürü, AMOLED panelleri çok ince olabilir ve arka ışığa ihtiyaç duymazlar.

Muhtemelen AMOLED ekranlarda 'saf siyah' renklerin bulunduğunu duymuşsunuzdur. Bunun nedeni siyah piksellerin arka plan aydınlatmasıyla aydınlanmamasıdır. Gerçekten de siyah piksellere gelen ışık yoktur. Sonuç ise yüksek kontrastlı canlı renkler demektir. AMOLED ekranlar, çok fazla arka ışığa ihtiyaç duymadığından enerji verimi fazladır.

LCD

LCD ise “Liquid Crystal Display”'in kısaltmasıdır. Bu ekranlar çok daha yaygındır. TV'nizin ve dizüstü bilgisayarınızın muhtemelen LCD ekranları vardır. Adından da anlaşılacağı üzere LCD, kelimenin tam anlamıyla sıvı kristallerden üretilmiştir. Fakat bunun anlamı iki cam panel ve arka plan aydınlatması demek oluyor. LCD ekranlar AMOLED kadar ince değildir.

LCD ekranlarda arka plan ışığı olduğundan, siyah pikseller bile hafifçe aydınlatılır. Renkler canlı olmaz ve kontrastları ise yüksek değildir. LCD'nin sağladığı avantaj ise renklerin daha gerçekçi görünmesi. Sonuçta gerçek dünyada "saf siyah" renkler görmüyoruz.

IPS ise LCD ekranlar birlikte gelen yaygın bir terimdir, kısaltması "in-plane switching"dir. IPS, akıllı telefonlar için tercih sebebi olan diğer LCD ekran türlerine göre daha geniş görüş açısı sunar.

Artılar ve eksiler

AMOLED ve LCD'nin her ikisinin de avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Birçok kişi canlı renkleri ve AMOLED ekranlarının saf siyahlarını tercih eder. Saf siyah, özellikle gece telefonunuza baktığınızda çok hoşunuza gidecektir. Bununla birlikte, AMOLED ekranlarındaki renkler (özellikle Samsung telefonları) gerçekçi değildir.

LCD ekranlar, aynı kontrast seviyesine sahip olmadıklarından AMOLED'e kıyasla sık sık mat ve sönük görünürler. Renklerin daha gerçekçi bir şekilde görünmesini istiyorsanız bu aslında iyi bir şey. Karşılaştırılması gereken bir diğer şey de güç tüketimi. AMOLED ekranlarda arka plan ışığı gerekmez, LCD ekranlara ise gerekir. Bu, AMOLED ekranlarını biraz daha enerji verimli hale getiriyor.

LCD ekranlar daha mavi, AMOLED ekranlar ise daha sarı görünür. AMOLED'in gözlerinize daha iyi gözükmesinin bir başka nedeni de budur. Mavi ışık ise gece insanların gözlerini yorar. LCD ekranlar genellikle maviyi filtrelemek için renk sıcaklığı ayarlarına sahiptir, ancak asla saf siyahları elde edemezsiniz.

Peki hangisi daha iyi?

Bu ekranlardan birinin diğerinden daha iyi olduğunu söylemek neredeyse imkansız. Ayrıca tüm LCD ekranların aynı görünmediği gibi, tüm AMOLED ekranlar da aynı görünmüyor. Bu tercihi yapmak kullanıcıya kalıyor.

Teknoloji hakkında tartışılacak pek çok şey var, ancak bu konuda günün sonunda dönüp dolaşıp geleceğimiz nokta ise sadece 'hangisinin kullanıcının gözüne hitap ettiği'dir. Sonuçta her ikisi için de mükemmel seçenekler vardır. Samsung mükemmel AMOLED ekranlar üretiyor. LG, iPhone ve HTC'nin harika LCD ekranlı telefonları var. Bu seçim tamamen size kalıyor.

Siz hangisini tercih ediyorsunuz? AMOLED mi, yoksa LCD ekran mı?