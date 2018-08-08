Amonyakla Çalışan Dünyanın İlk Arabası Başarıyla Test Edildi

Uzmanlar 2050 yılına kadar karbon emisyonu sorununu %100 oranında çözmemiz gerektiğini söylüyorlar. Bunun için araçların enerji kaynaklarını baştan aşağıya değiştirmek gerekiyor. Aranan cevap ise elektrik değil, amonyaktan elde edilen hidrojen.

Hidrojen, çevreci enerji teknolojileri konusunda insanlığın en çok fayda sağlayacağı formülü sunabilir. Halihazırda büyük kısmı termik santrallerle, yani karbon emisyonuna yol açan yöntemlerle üretilen elektrik, çevreci otomobiller için kesin bir çözüm değil. Son araştırmalar gösteriyor ki insanlığın, gelecek nesillerin katili olmaması için %100’lük çözümler gerekiyor.

Hidrojen düşük yoğunluğu nedeniyle taşınması zor olan yükleri taşımakta da kullanıldı. Aynı zamanda son derece yanıcı olması nedeniyle ısı enerjisi için kaynak oluşturuyor. Avustralya’da bulunan Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü (CSIRO), amonyaktan elde edilen hidrojenin kullanıldığı bir otomobili test etti.

CSIRO ekibi, hidrojenleri amonyaktan ayıran ve aynı zamanda diğer gazları engelleyerek, hidrojenin ultra saflığa sahip olmasını sağlayan bir metal katman geliştirdi. Amanyok (NH3) içindeki hidrojeni ortaya çıkartmak için kullanılan bu yöntemde, azot (N) dışarı çıkartılıyor. Ardından oldukça düşük bir enerji gereksinimiyle çıkan hidrojen, aracın yakıt deposuna transfer ediliyor.

Söz konusu teknoloji piyasa için yüksek potansiyele sahip bir yöntem sunuyor. Amaonyak, sıvı hidrojen gibi yoğun enerji depolayabilen bir sıvı türü. Söz konusu araştırmayı yapan ekip, teknolojilerine Japonya, Güney Kore ve Singapur’dan müşteri buldular.

Amonyak Kaynaklı hidrojen motoru ile çalışan bir araba tarihte ilk kez başarılı olarak test edilince, piyasanın mevcut devleri de ister istemez tutuştular. Ekibin arkasında Toyota ve Hyundai gibi devler de var. CSIRO adını önümüzdeki yıllarda bu teknoloji dolayısıyla daha sık duyacağa benziyoruz. En azından mevcut üreticilerin bu ekip ile ortaklık kurup çalışmalar yürütmesi gerekebilir.