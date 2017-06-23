Android Cihazınıza Gelecek 56 Yeni Emoji ile Tanışın

Yakında Android kullanıcıların daha çok göreceği yeni emoji paketi resmi olarak duyuruldu. Yeni emoji paketi, anlatmak istediklerinizi yeni yollardan anlatmanıza olanak tanıyacak.

Artık sayıları binleri geçen emojiler, kendi başlarına bir dil olarak kullanılmaya başladılar. Bütün duygularımızı bu emojiler yardımı ile ifade ettiğimiz bir dönemde yeni emojiler de gelmeye devam ediyor. Bugün de Unicode 10.0’ın içerisinde 56 yeni emoji gün yüzüne çıktı. Bu emojiler çok yakında Android cihazlarımızı süsleyecek. Android O Beta sürümü için yayınlanan emojiler, bugün Emoji 5.0(Unicode 10.0) güncellemesine dahil edilecek şekilde duyuruldu. Emojipedia’da yayınlanan 56 adet emojiye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Unutmadan belirtelim, Chrome ve Android O Beta kullanıcıları şimdiden bu emojileri görebiliyor, ancak Chrome kullanıcısı olmayanlar için emojileri görsel paketi halinde yayınladık.