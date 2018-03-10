Dev Rehber: Android P Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Google, Android P'nin ilk geliştirici önizlemesini yayınladı ve bir dizi yeni özellikle iyileştirme getirdi. Eğer Android P ile ilgileniyorsanız, gelen 24 özelliğe hep beraber bakalım.

Google, Android P'nin developer preview sürümünü yayınladı ve bu sürümde bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getirdi. Bu, Android P'nin çok çok erken bir sürümü olsa da, genel yapı ve geliştirmeler hakkında iyi ve net bilgiler verecektir. Şimdi hep beraber, Android P'ye dair bilmeniz gereken 24 özelliğe göz atalım.

1 - Çentikler İçin Destek

iPhone X ile gelen ve birçok Android cihaz üreticisinin taklit ederek veya uyarlamada bulunarak kendi cihazlarına aktardığı "çentik" artık herkesçe biliniyor. Google'da bunun farkında ve 2018'in bir "çentik yılı" olacağını biliyor. Bu yüzden, uygulama geliştiricilerinin çentik tasarımına uyum sağlamasına yardımcı olmak için Google, geliştiricilerin herhangi bir Android cihazında çentik emülasyonu sağlayan yeni bir özellik ekledi.

2 - Yeniden Tasarlanan "Hızlı Ayarlar" Menüsü

Android P ile gelen en büyük görsel değişikliklerden biri Hızlı Ayarlar menüsü. Menü, düz beyaz arka plana sahip yuvarlak simgeleri altında barındırdığı renk ile vurguluyor. Diğer bir değişiklik ise, örneğin Android P, geçişlerin genişletilmesine artık izin vermiyor, düşük güç modunu açmak artık bildirim çubuğunu turuncu hale getirmiyor ve uyarlanabilir parlaklık hızlı ayar kaydırıcısının harekete geçmesine neden oluyor.

3 - Bildirimlerde Sıralı Görüntüleme ve Akıllı Cevaplama

Android P, Android'den en çok talep edilen özelliklerden birini sunarak, kullanıcıların iletişim kurmasını daha kolay bir şekilde sağlamak için son birkaç iletiyi bildirim içinde görme özelliğini sağladı. Android P ayrıca bir bildirimin içindeki satır içi görüntülerle çıkartmaları destekler ve akıllı yanıtların yerel olarak yapılabilme özelliğini sağlar

4 - Kamera ve Mikrofona Erişimi Sınırlama

Facebook gibi şirketlerin reklamları sunmak için telefonun mikrofonu aracılığıyla kullanıcının görüşmelerini dinlediğinin iddia edilmesi, Google'ı bu konuda harekete geçirdi. Android P ile Google, boştaki uygulamaların mikrofon ve kamera dahil akıllı telefonun sensörlerine erişmesini engelleyen yeni bir güvenlik özelliği oluşturdu. O an kullanılmayan, boştaki bir uygulama mikrofona erişmeye çalışıyorsa, mikrofon boş sesi bildirecek ve tüm sensör hareketleri duracaktır.

5 - Çoklu Kamera API'si (Uygulama Programlama Arayüzü)

Android P sonunda geliştiricilerin akıllı kameralardaki çoklu kamera donanımından faydalanabilmesi için bu sürümde yeni çoklu kamera API'sini getirdi. Yeni API, geliştiricilerin akıllı telefonlarda bulunan tüm kameralardan veriye sorunsuzca ulaşmasına yardımcı olacak. Akla gelen belirgin kullanım, birden fazla referans karesi elde etmek için hem ön hem de arka kameranın aynı anda kullanılmasıdır. Bununla birlikte, geliştiricilerin bu API'dan nasıl faydalanacağını zamanla göreceğiz.

6 - Yeni Yerleşik Ekran Görüntüsü Düzenleme Aracı

Android P, Samsung gibi üreticilerin kendi telefon ve yazılımlarında sağladığı yerleşik ekran görüntüsü düzenleme aracını artık Android yazılımına yerleşik bir şekilde sunmaya başladı. "Markup" adı verilen yeni araçla kullanıcılar çizim - boyama, el yazısı yazma, metin yazısı ve benzeri özelliği ek bir yazılım olmadan kullanabilecek.

7 - Yenilenen "Ayarlar" Bölümü

Hızlı Ayarlar paneli dışında, önemli bir görsel iyileştirme alan diğer bir kısım, ana Ayarlar sayfası. Yeni ayarlar sayfası daha düzenli bir arayüze kavuşuyor, farklı ayarlar menüsü için kullanımı daha kolay hale getirmek amacıyla renkler, ekler ve üste yuvarlak bir arama çubuğu getirir.

8 - "Always On Display" ve Kilit Ekranı Geliştirmeleri

Android P ayrıca kilit ekranına birkaç değişiklik getiriyor, bunlardan biri ise "always on display" özelliği. Bu sayede kilit ekranı üzerindeki desen kilidi, bir kullanıcı onu izledikçe görünmeye başlıyor. Pil göstergesinin de bulunması, güzel düşünülmüş.

9 - Güç Tuşunda Daha Fazla Özellik

Android Oreo ile Google, güç düğmesine uzun süre basarak tetiklenen şık bir açılır kapanır Güç Menüsü sunmuştu. Android P ile Google, halihazırda var olan yeniden başlatma ve kapatma geçişlerine ek iki seçenek daha sunuyor, ekran görüntüsü ve kilitleme. Ekran görüntüsü, ismindeki işlevi yerine getirirken diğer kilitleme tuşu ise biyometrik kimlik doğrulamayı devre dışı bırakan ve kullanıcının cihazlarının kilidini açmak istediğinde PIN veya şifresini girmesini gerektirme seçeneğini sunuyor.

10 - Ses Tuşlarına Yeni Özellikler

Tıpkı güç menüsü gibi, Android P ses tuşlarına basarak erişilebilen bir menü getiriyor. Yeni menü, medya oynatıcı kontrolü ve telefonu susturma gibi kolay kısayollara erişmenizi sağlar. Menü sadece işe yaramakla kalmayıp, estetik de bir görüntü sağlıyor.

11 - Güç Tasarrufu Modlarında Değişiklikler

Bildirim çubuğundaki turuncu renklerin kaldırılmasının yanı sıra, Android P'deki pil tasarrufu modu biraz daha fazla değişiklik getiriyor. Pil tasarrufu modunu %5 ile %70 arasında herhangi bir yerde açmak için ayarlayabilirsiniz. Önceden kullanıcı, pil tasarrufu modunu yalnızca %5 ile %15 arasında bir değere ayarlayabiliyordu. İkinci değişiklik, batarya kullanım verilerinin uygulama başına dağılımının kaldırılmasıdır, bunun pek de iyi bir değişiklik olmadığı söylenebilir.

12 - Metin Seçimi Özelliğinde Geliştirmeler

Android P ayrıca, metnin bir bölümünü seçtiğinizde açılan metin seçim kutusuna da iyileştirmeler getiriyor. İlk fark görsel olanı; açılan menü düğmelerinin metni artık büyük harfle yazılmıyor. İkinci olarak, seçilen metni değiştirdiğinizde, metni seçmenize yardımcı olması için yakınlaştırılmış bir pencerede vurgulanan metni gösteren bir pencere açılır.

13 - Farklı Saat Dilimleri Arasında Kolay Geçiş

Android P ayrıca kullanıcıların saat dilimleri arasında kolayca geçiş yapmasına izin verir. Şimdi saat dilimleri arasında geçiş yaptığınızda ilk önce ülkeyi ve ardından şehri seçebilirsiniz. Android P'den önce, saat dilimini biraz zorlaştıran farklı şehirler listesinden seçim yapmanız gerekiyordu.

14 - Yatay ve Dikey Ekran Modu Arasında Hızlı Geçiş

Yeni Android P güncellemesiyle, kullanıcılar ekran döndürme geçişini açmaya gerek kalmadan yatay ve dikey yönde kolayca geçiş yapabilecekler. Android P'de, telefonun yönünü değiştirdiğinizde, yatay ve dikey yönde geçiş yapmanızı sağlayan küçük bir geçiş açılır.

15 - WiFi Geliştirmeleri

Android P, WiFi bağlantısına bir miktar iyileştirme getiriyor. Öncelikle, WiFi bağlantınızı "tarifeli bağlantı" olarak işaretlemek artık daha kolay. "Tarifeli bağlantı", işletim sisteminin WiFi'nizi bir mobil ağ gibi ele alacağı anlamına gelir; bu nedenle herhangi bir arka plan güncellemesini veya büyük dosyaların indirilmesini durduracaktır. Kotalı bir bağlantı kullanıyorsanız veya başka birinin mobil hotspot'unu kullanıyorsanız, işe yarayacağı çok net.

İkinci geliştirme, çoğu kullanıcının fark etmeyeceği şekilde çalışır, ancak, kullanıcı gizliliği için çok önemlidir. Temel olarak, Android P ile, işletim sistemi artık farklı bağlantı için farklı MAC adresleri ekleyecektir ve çapraz ağ izlemeyi devre dışı bırakacaktır. Ek olarak, uygulamaların yakındaki WiFi erişim noktalarına olan mesafeyi ölçmesine olanak veren IEEE 802.11mc desteği. Bu, iç mekan navigasyonunu iyileştirmede yarar sağlayacaktır.

16 - Aynı Anda 5 Bluetooth Cihazına Bağlanabilme

Android Oreo'da, aynı anda bağlanabildiğiniz maksimum Bluetooth cihazı sayısı ikiydi. Şimdi Google, bu sayıyı beşe çıkardı. Böylece en çok kullandığımız Bluetooth cihazları aynı anda tek seferde bağlayabileceğiz. Bunu sağlamak için geliştirici seçenekleri konsolunu aktive etmeniz gerekiyor. Burada aynı zamanda cihazların ses örnekleme hızını, ses kanal seçeneklerini ve daha fazlasını değiştirebilme seçeneğiniz var.

17 - Uygulama Bilgileri Ekranında Değişiklikler

Google, Ayarlar ekranı altındaki Uygulama Bilgileri ekranına da bazı ufak değişiklikler eklemiş. Uygulamayı zorlayarak kapatma (force quit) özelliği ayarlar kısmında sağ üst köşedeki üç noktalı menüde bulunuyor. Aynı zamanda batarya kullanımı, veri kullanımı ve bunun gibi özellikler de yeni "gelişmiş" isimli menünün altında yer alıyor.

18 - "Rahatsız Etme Modu"nda Değişiklikler

Google, "öncelikliler", "sadece alarmlar" ve "tamamen sessiz" modlar arasında seçim yapma seçeneğini kaldırınca, Android P ile bu mod, son derece basit bir hale geldi. Artık seçim şansınız yok ve modu etkinleştirmeniz halinde "tamamen sessiz" seçeneği aktive olacaktır. Alarmlar dışında sadece çağrı seslerini kapatmak isteyen kullanıcılar, yine Android P ile sunulan ses seviyesi menüsüne giderek bu sorunu çözebilirler.

19 - Yeni Android P "Easter Egg"i

Android'de bir gelenek olan, sürüm numarasına tıkladığımızda karşımıza çıkan easter egg'de bu sefer dışa ve içe doğru akan renkli dairelerle çevrelenmiş P harfi bulunuyor. Çemberlerin rengi de, onu kapattıktan sonra her yeni açışınızda değişir.

20 - Yapay Sinir Ağı API ve AI'sinde Geliştirmeler

Android 8.1 ile Google, makine öğrenimi için donanım destekli araçlar sağlayan geliştiriciler için yapay sinir ağı API'sini tanıttı. Android P ile Google artık Pad desteği, BatchToSpaceND, SpaceToBatchND, Transpose, Strided Slice, Mean, Div, Sub ve Squeeze içeren 9 yeni işlem için API desteğini genişletiyor.

21 - Kotlin Tabanlı Uygulamalar Daha İyi Performans Sunacak

Geçen yıl Google, Google, Kotlin programlama diline desteğini genişletmişti. Android P ile Google, artık daha hızlı olacak olan Kotlin tabanlı uygulamalara bir performans artışı sunuyor.

22 - Android Runtime Geliştirmeleri

Android P ayrıca ART veya Android Runtime'a (çalıştırma ortamı) iyileştirmeler getiriyor. Geliştirmeler, uygulama performansını artıracak ve uygulama başlangıç süresi ile DEX bellek kullanımının azalmasını sağlayacak.

23 - Yeni Otomatik Doldurma API'si

Android Oreo'nun iyi özelliklerinden bir tanesi, şifre yöneticilerinin uygulamalardaki kullanıcı kimliğini ve şifresini doğrudan girmelerine olanak tanıyan yeni otomatik doldurma API'si idi. Parola yöneticisi ile oturum açmak istenen uygulama arasında gidip gelme zorunluluğunun ortadan kalkması güzel bir netice idi. Şimdi Android P ile Google, otomatik doldurma çerçevesine, uygulamalarda daha hızlı ve daha iyi otomatik doldurma sağlayacak yeni bir dizi API ekliyor.

24 - HEIF ve HDR VP9 Format Desteği

Android P, neredeyse JPEG aynı dosya boyutunda, daha iyi bir görüntü formatı olan HEIF için destek sağlıyor. Google ayrıca geliştiricilerin HDR video içeriği oynatabilen uygulamaları kolayca geliştirmelerine olanak tanıyan HDR VP9 formatı için destek ekliyor.

Keşfedilen Android P yenilikleri şimdilik bu kadar. Siz hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın.