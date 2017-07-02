Android TV'ler için Youtube Yenilendi!

Youtube, Android TV'ler için yenilendi ve şimdi daha fazla özellik ile daha rahat bir kullanım sunuyor.

Android TV, Google I/O'da pek fazla dikkat çekmedi, ancak unutulduğu da söylenemez. Android TV'deki YouTube uygulamasına yönelik güncelleme şimdi devreye giriyor ve alışık olduğumuz Youtube'a daha çok benziyor. Ayrıca diğer akıllı televizyonlardaki görünümle de neredeyse birebir aynı oluyor. Örneğin Panasonic Viera televizyonundaki Youtube uygulamasının görünümü aylar önce güncellendi ve yeni bir görünüm kazanmıştı. En önemli değişiklik ise, hangi öğenin seçileceğini daha belirgin hale getiren yenilenmiş bir arayüzdü. Android TV'ler için biraz geç olsa da kullanışlı güncelleme geliyor.

Android TV YouTube uygulamasının otomatik oynatmayla nasıl baş edeceği konusunda da büyük bir değişiklik var. Önceden, bir sonraki video otomatik olarak başlıyordu. Şimdi ise 5 saniye bekliyor ve eğer değiştireceksek diye bize zaman sunuyor. Bu yeni güncelleme tıpkı mobil cihazlarda alışkın olduğumuz Youtube görünümünü Android TV'lere getiriyor.

Güncelleme Android TV'nize gelene kadar beklemek istemiyorsanız buradan APK'yı doğrudan indirebilirsiniz.