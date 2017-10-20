Google, hazır uygulamalar özelliğinin kullanıcılar tarafından sevilmesinden sonra bu özelliği 'şimdi dene' adı ile doğrudan Play Store'a entegre etti.

Google, Android kullanıcılarına uygulamaları indirmeden deneme imkanı vermeye devam ediyor. Google’ın hazır uygulamalar teknolojisi kullanılarak oluşturulan yeni ‘şimdi dene’ özelliği sayesinde bir uygulamanın Play Store sayfasına girdiğinizde ‘yükle’ butonunun yanında ‘şimdi dene’ butonu göreceksiniz. Bu butona tıkladığınızda tıpkı hazır uygulamalarda olduğu gibi uygulamayı web üzerinden küçültülmüş bir sürümünü açarak test edebileceksiniz.

Şimdi dene özelliği tüm uygulamalarda bulunmayacak, hazır uygulamalarda olduğu gibi geliştiricilerin bu özelliği desteklemesi gerekecek. Şu an için BuzzFeed, Skyscanner gibi bilinen uygulamalar ‘şimdi dene’ özelliğini desteklemektedir.

Google, oyunlar bölümünü de yeniden elden geçiriyor. Yeni oyunlar bölümünde ‘sizin için’ sekmesinde ilgi alanınıza giren oyunlara ait çok daha fazla ‘gameplay’ tanıtım videosu ve ekran görüntüsü göreceksiniz. Ayrıca ücretli oyunlar için ‘Premium’, yükseliş gösteren oyunlar için ‘New’ ve henüz gelişme aşamasında olan oyunlar için ‘Yakında’ sekmeleri geliyor.

Elbette Google, geliştiriciler için de bazı yenilikler tanıttı. Şirket, geliştiricilerin uygulamanın teknik performansını daha iyi anlaması için beş yeni ölçüm ekledi. Yeni özellikler sayesinde geliştiriciler alfa ve beta sürümlerinin belirli ülkelerdeki sonuçlarına odaklanabiliyorlar, ayrıca bir cihazın uygulamayı neden desteklemediğini daha iyi anlayabiliyorlar.

Ayrıca Google, yeni Play Faturalandırma Kütüphanesi ve yeni test araçları sayesinde geliştiriciler için abonelik hizmetlerini koruma ve yönetmenin çok kolaylaştığını söyledi. Bunun yanı sıra artık geliştiriciler çok daha kısa(3 gün) ücretsiz deneme sürümü yayınlayabilecekler.