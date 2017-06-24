Anonymous: NASA, Uzaylıların Varlığını Açıklamak Üzere!

Anonymous'tan çılgın bir iddia geldi. Eğer bu iddia doğru ise insanlık tarihi tam bir dönüm noktasında olabilir.

Özellikle geçtiğimiz yıl, gündemde adından sıkça söz ettiren hacker grubu Anonymous, bir süredir sessizliğini korumaktaydı. Fakat grubun bu sessizliği, yeni bir açıklama ile bozuldu. Üstelik çok da fazla ses getirecek bir açıklama.

Daha önceden de pek çok kurum ve organizasyona yönelik faaliyetleri ile bilinen Anonymous'un bu kez hedefinde Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) vardı. Ve Anonymous, NASA ile ilgili öyle bir şey açıkladı ki, eğer bir gerçeklik payı varsa yer yerinden oynayabilir.

Uzaylılar gerçek iddiası!

NASA ile ilgili yeni bir video yayınlayan Anonymous, NASA'nın sözcülerinden Profesör Thomas Zurbuchen'in ABD Bilim, Uzay ve Teknoloji komitesi toplantısında söz alarak, Dünya dışı karasal yaşamın, yani uzaylıların varlığını ilan ettiğini iddia etmekte. Anonymous'un açıkladığına göre Zurbuchen konuşmasında, "Medeniyetimiz, evrendeki yabancı hayatın kanıtlarını keşfetmenin eşiğinde" dediği bildirildi. Uzaylı yaşamı arayan tüm farklı faaliyetleri ve misyonları dikkate alarak, tarihteki en derin, keşfedilmemiş keşiflerden birini yapmanın eşiğindeyiz" ifadelerini kullanmış.

Üstelik bu kez söz konusu olan 'uzaylılar', çeşitli sıvıların içerisinde yaşayan mikroorganizmalar falan değil, baya baya gelişmiş, hatta uzayda yolculuk yapabilecek teknolojiye sahip canlılar.

NASA, uzaylıların varlığını alıştıra alıştıra açıklama derdinde olabilir!

İlk olarak kendi Güneş Sistemimiz içerisinde uzaylıları arayan NASA, daha sonrasında Kepler uzay teleskobu ile işi Güneş Sistemimizin dışına taşımız ve daha önceden de yine uzay araştırmaları adına tarihi bir açıklama niteliğinde olan, Dünyamız benzeri yeni 9 gezegenin bulunduğunu duyurmuştu. Bu duyuruyu ise uzayda bazı gezegenleri etrafında olan ve doğal yollar ile oluşamayacak şekildeki mega yapılar izlemişti. Hatta bu yapıların uzaylılar tarafından inşa edilmiş olabileceği gündeme gelmişti.

Yani uzun lafın kısası, NASA aslında tüm bu açıklamalar ile bizi asıl büyük şeye, yani uzaylıların varlığına hazırlıyor olabilir. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz?