App Store'da Bulabileceğiniz En İyi Ücretsiz Oyunlar

iPhone için geliştirilmiş birçok başarılı oyun var. Ancak kimi zaman bu oyunlar fiyatları sebebiyle eleştiriliyor. Sizler için hem ücretsiz hem de başarılı bulunan oyunları derledik.

Ücretsiz ve başarılı oyunlar keşfetmek hepimizin keyfini yerine getiriyor. Özellike farklı türlerde oyunlar bulmak artık zor çünkü mobil oyun platformunda çoğu oyunun dinamiği birbirine oldukça fazla benziyor. Aralarından sıyrılmayı başarıp sevilen oyunları ise listemizde bulabilirsiniz. Listedeki tüm oyunlar şu an App Store'da ücretsiz.

Armello

Armello'da bir klanın kahramanı olarak başladığınız oyunda büyük bir macera ve keyifli görevler var. Büyüler yapıp canavarlarla savaşarak kendi hikayenizi yaratabileceğiniz bu oyunun mobil için gelecek sürümü uzun süredir sevenleri tarafından bekleniyordu ve görünen o ki beklentiler karşılanmış durumda. Oyunu App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Cobalt Dungeon

Nostaljik ama eğlenceli oyunları sevenler için son derece güzel olan Cobalt Dungeon'da seviye atladıkça farklı zindanların kilidini açarak yepyeni canavarlar ile savaşmanız gerekecek. Karşısınıza çıkan bosslarla savaşıp onları yenerek 21. kata çıkmaya çalışacağınız bu heyecanlı oyunu ücretsiz olarak indirmek için linki kullanabilirsiniz.

Fighting Fantasy Classics

Fighting Fantasy, eskikart oyunlarına benzeyen keyifli bir oyun. Zar atarak hamle yapıp öyküyü genişletebileceğiniz bu oyun, başarılı bir uyarlama oyunu olarak görülüyor. Eğer kart oyunlarını seviyorsanız ve şansınıza ve yaratıcılığınıza güveniyorsanız, bu oyunu sevebilirsiniz.

Monster Chef

Çizimleri ve eğlenceli hikayesi ile dikkat çeken bu oyunda, daha önce görülmemiş lezzetler üreten canavarlarla dolu bir mutfaktasınız. Yeni tarifler üretip yemekler yapabilmek için ise yer altındaki garip ve lezzetli yaratıkları yakalamanız gerekecek.

Royal Blade

Hayatta kalmak için biraz çaba sarfedip kafanızın üstünde duran nesneleri sizi öldürmeden önce kesmeniz gerek. Fruit Ninja'ya benzetebileceğimiz bu oyun, sizi yormadan eğlendirecek gibi görünüyor.

Runventure

Aslında böyle durmadan koşup ödüller topladığımız birçok oyun var ve böyle oyunları çok oynadık. Ama Runventure, karakterleri ve mekanları ile dikkat çekiyor. Çizimleri ile de büyük beğeni toplayan bu oyunu App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Listemizdeki oyunlar arasından en çok merak ettiğiniz hangisi oldu? Oyunlardan merak ettiklerinizi ya da daha önce oynadıklarınız hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.