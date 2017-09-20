Geliştirici blogunda yer alan bilgiye göre Apple, App Store üzerinden hücresel veri ile yapılacak indirmeleri 150 MB’a yükseltti.

En ufak bir zaman kaybına bile tahammülü olmayan Apple kullanıcılarını memnun edecek bir iyileştirme geldi. Apple, App Store’da hücresel veri ile yapacağınız indirmeleri 100 MB’dan 150 MB’a yükseltti. Bu her ne kadar müthiş bir iyileştirme olmasa da bazı kullanıcıları memnun edecektir.

Şirketin kullanıcılarının daha fazla indirme yapmasını sağlamak istediği bu geliştirme ile ilgili yapılan resmi açıklama ise şu şekilde: App Store’daki hücresel ağ ile indirme sınırını 100 MB’dan 150 MB’a çıkardık. Müşterilerimizin App Store’dan hücresel ağ ile daha fazla uygulama yapmalarına yardımcı oluyoruz.

Bu limit, iOS için başlangıçta 10 MB idi. Apple, daha sonra bu limiti 2013’te 50 MB’dan 100 MB’a çıkarmıştı. Şirketin ilerleyen zamanlarda bu tarz adımlarını çok daha cömertçe atacağını düşünüyoruz. Zira 5G’ye adım adım yaklaştığımız bu günlerde kullanıcılar, hücresel ağ ile indirmeleri çok daha hızlı şekilde yapma deneyimini tatmak isteyeceklerdir.

NOT: Bu arada yukarıdaki görseli iPhone ile hazırlarken şurada bahsettiğimiz sorunlardan bir tanesine (3.sü) denk gelmiş olmam da benim açımdan hoş bir deneyim oldu. :)