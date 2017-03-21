Apple, Büyük Bir Sürprizin Hazır Olduğunu Duyurdu!

Apple Store'u açmaya çalışanlar son derece ilginç bir mesajla karşılaşıyor: "Sizin için bir sürprizimiz var, lütfen kısa sürede bizi tekrar ziyaret edin." Dedikodular, yeni iPad ailesini işaret ediyor.

Apple'ın ünlü mağazasında büyük bir sürpriz bizi bekliyor. Ancak şirket gizemli duyurusu üzerindeki örtüyü kaldırmaya hazır olana kadar, birkaç saat daha heyecanınızı kontrol altında tutmanız gerekebilir. Çevrimiçi Apple Store'da “Mağazamızda sizin için bir sürpriz hazırladık. Lütfen kısa zamanda sayfamızı kontrol edin.” ifadeleri kullanılıyor.

Belli belirsiz duyuru, bu sürprizin ne olacağına dair çok az ayrıntı sunuyor; tek bildiğimiz Sistem Durumu sayfasının “bakıma” girmiş olması. En fazla birkaç saat için “sözde bakım” bitecek. Eğer yakın zamanda ortaya çıkan söylentiler doğruysa Apple, revize edilen iPad serisini kamuoyuna tanıtacak. Yenilenen tablet serisinin, mevcut 9.7-inç ve 12-inç Pro'ların geliştirilmiş versiyonlarının yanı sıra, yeni kompakt 7.9-inçlik model ve üst düzey 10.5-inçlik tablet olmak üzere dört modelden oluşması bekleniyor. Yine de konu Apple olunca her türlü sürpriz gerçekleşebilir.