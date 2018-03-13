Apple, Gelecek Nesil iOS ve macOS'u 4 Haziran'da Duyuracak!

Apple bu yıl düzenleyeceği geliştiriciler konferansında hem MacOS hem de iOS'a dair birçok yenilik tanıtabilir.

Apple’ın her yıl düzenlediği Worldwide Developers Conference (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı) bu yıl haziran ayında yapılacak. Katılmak isteyen geliştiriciler 22 Mart tarihine kadar, Apple'ın WWDC sitesine kayıt olarak biletler için başvuru yapabilirler. Başvuru süresi dolduktan sonra 23 Mart’tan itibaren biletler rastgele olarak dağıtılmaya başlayacak.

Geçtiğimiz yıl Apple’ın Geliştiriciler Konferansı ardı arkası kesilmeyen duyurularla geçmişti. Konferans kapsamında HomePod Pro, iMac, iOS 11, 10.5 inchlik iPad Pro MacOS High Sierra, watchos 4 ve Arkit tanıtılmıştı. Bu yıl, MacOS ve iOS'un geleceği hakkında daha fazla bilgi almayı umuyoruz ve son zamanlarda daha ucuz iPad ve MacBook ürünlerinin piyasaya sürüleceğine dair söylentiler de bulunuyor.

Konferansta iOS ile ilgili olarak duyurulacaklar, muhtemelen iOS 12’nin geleceği, güvenilirliği ve performansı hakkında olacak. Ayrıca iPhone'lar, iPad'ler ve Mac'ler için üretilmiş bir dizi yeni evrensel uygulama duyurusu da yapılabilir. Son olarak daha önce gerçekleşen sızıntı haberleri arasında Face ID kamerasına sahip olan yeni bir tablet modeli bulunuyordu, eğer sızıntı gerçekse bununda duyurusu yapılabilir.

iPad için iOS 12’de yeni uygulamalar ekleneceği konusunda söylentilerde bulunuyor, ancak gelecek yıla kadar Apple tabletlere önemli yazılım güncellenmeleri eklenmeyecek. Bu nedenle ufak bir güncelleme eklenmesi söz konusu olabilir. Eğer Apple, WWDC'deki planlarını takip eder ve gerçekleştirmeye başlarsa, Haziran ayında geliştiricilere bir iOS 12 önizlemesi sunulabilir.