Henüz 16 yaşında bir lise öğrencisi olan Yiğit Can Yılmaz, Apple’ın sesli asistanı Siri’de çok ciddi bir açık buldu. Yılmaz’a minnettar olan Apple, Türk öğrencinin ismini teşekkür listesine ekleyecek.

Yiğit Can Yılmaz, Siri’de bulduğu açıkla ilgili öncelikli olarak şunu söylüyor: “Apple’ın paylaştığı kaynak kodlar üzerinden testlerde Siri’deki açığı tespit ettim. Kullanıcı bildirimleri kapatsa bile Siri, bildirimlerim içeriğini okumaya devam ediyordu. Yani siz kapatsanız bile Siri farkına varmıyordu. Apple’ın güvenlikten sorumlu ekibine gönderdim.” Bilgilendirmeyi yapmasının ardından Apple yetkililerinin çok hızlı harekete geçtiğini belirten Yılmaz, “Çünkü bulduğum açık oldukça önemliydi. Apple’ın iPhone 5s ve üst modellerle, iPad Air ve sonrası ve iPod touch 6. nesili kapsıyordu. Benim iletişime geçtiler ve açığı kapattılar. Apple’ın web sitesinde katkıda bulunanlar listesine adımı yazdılar. 2000 dolarlık ödülün de sahibi oldum” dedi.

Yazılımlara karşı yoğun bir ilgisi bulunan ve gelecekte bu alanda çalışmak istediğini belirten Yılmaz, “Apple ürünlerine karşı oldukça meraklıyım. Apple mühendisi olmak istiyorum. Apple için programlama dillerini öğrendim. Bu alana odaklanmış durumdayım. Okul haricindeki tüm boş vakitlerimi Apple yazılımları üzerine geçiriyorum. Tüm Apple ürünleri hakkında bilgim var” dedi.

Son olarak Apple’ın tarayıcısı Safari’yi ilgilendiren bir açık daha bulduğunu ve bunu Apple yetkililerine gönderdiğini belirten Yılmaz, konuşmasını şu şekilde noktaladı: “Yeni bulduğum açık Apple’ın web tarayıcısı Safari’yi ilgilendiriyor. Safari üzerinde ziyaret edilen internet sitelerindeki adres çubuğu kolaylıkla değiştirilebiliyor. Bu da kullanıcılar aldatmaya yönelik sonuçlara sebep olabilir. Örneğin; Safari üzerinden kredi kartı dolandırıcılığı yapılabilir. Apple, şu anda bu açığı kapattı ve çok kısa bir süre sonra adımı teşekkür listesine ekleyecek."