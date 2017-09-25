Apple, 2017 yılındaki sessizliğini iPhone X bombası ile bozdu. 10. yılına özel olarak tasarlanan cihazı didik didik edip, bütün yeniliklerini mercek altına alıyoruz.

iPhone serisi sayesinde düyanın en eğerli firması haline gelen Apple, tüketicilerine 10. yıla özel iPhone X ile pahalı bir jest geçmeyi planlıyor. Firmanın birçok geleneğinden ödün verdiği cihaz, sıra dışı tasarımı ve özellikleriyle gündemden düşmüyor.

Her zamanki gibi Apple sevdalılarını ve Android taraftarlarını birbirlerine düşüren iPhone X, hem Apple’ın dışardan devşirdiği hem de ilk defa uyguladığı özelliklerle dolu.

İşte iPhone X’un sahip olduğu tüm özelliklerin detaylı bir incelemesi niteliğini taşıyan liste:

Dizayn:

1. Cam: iPhone X'in ön ve arka yüzeylerindeki cam aslında aynı. Ekranı ise %50 daha güçlendirilmiş bir malzemeyle yapıldı. Daha az parmak izinin kalması ve daha canlı renklerin sağlanması için 7 katmanlı olarak tasarlandı.

2. Paslanmaz çelik çerçeve: Bu malzemede Apple’ın kendi hazırladığı bir alaşım kullanılmış durumda. Yani çelik çerçeve, Apple’ın lisansına sahip.

3. Neredeyse çerçevesiz ekran: iPhone X, TrueDepth adı verilen ve ön kamerayla çeşitli sensörlerin bulunduğu çentik haricinde uçtan uca ekrana sahip.

4. Geleneksel Home tuşu kalktı. Apple, ekran kilidi düğmesini uzattı ve ona yan düğme adını verdi.

5. Yeni ivmeölçer geldi. (ARKit için)

6. Yeni jiroskop geldi. (ARKit için)

Süper Retina HD Ekran:

7. 5.8-inç ekran: Şimdiye kadarki en büyük iPhone ekranı iPhone X’da bulunuyor. Elbette azalan çerçeveler sayesinde bu dev ekran tek elle kullanıma son derece uygun.

8. OLED: iPhone X, geliştirilmiş renk doğruluğu, yüksek kontrast oranı ve gerçekçi siyah tonları yakalamak için geliştirilmiş OLED ekranlı ilk iPhone.

9. TrueTone: iPhone X, ekranın rengini ve youğunluğunu, çevredeki ortamda bulunan ışık miktarı ve renk sıcaklığına göre ayarlıyor. Örneğin loş ışıklı bir odada duruyorsanız, ekran daha sıcak ve daha yeşil ağırlıklı oluyor. Bulutlu bir günde dışarıda iseniz, ekran daha serin tonlara sahip oluyor.

10. HDR: iPhone X, Dolby Vision ve HDR10'da filmler ve diziler izleyebiliyorsunuz.

11. Tam 2436×1125 piksel: iPhone X en yüksek çözünürlüklü iPhone ekrana sahiptir. İnç başına 458 piksel. Bir uygulama simgesinin boyutu, ilk iPhone’un ekranındaki çözünürlük kadar.

12. 1.000.000:1 kontrast oranı geldi.

13. Tek dokunuşta açılan ekran duyarlılığı geldi.

Ön kamera:

14. TrueDepth: Ön kamera sistemi, kızılötesi, yakınlık sensörü, ortam ışığı algılayıcı, kulaklık hoparlörü, mikrofon, 7 megapixel kamera ve bir yüz tanıma projeksiyonu içeriyor. Tüm bu materyaller ekran üzerinde bulunan o çıkıntının içinde.

15. Face ID: Apple, iPhone X'da Touch ID'yi Face ID ile değiştirdi. Cihazın kilidini açmak veya Apple Pay için kimliğinizi doğrulamak için hızlıca telefona bakmanız yeterli. Güvenliği hala tartışma konusu.

16. Portre Modu ile Selfie: Portre Modu, TrueDepth sistemi vasıtasıyla iPhone X'un ön kamerasına geldi.

17. Animoji: Apple'ın iPhone kullanıcılarının yüz ifadelerine göre anlık olarak şekil alacak yeni nesil emojiler. TrueDepth içinde bulunan sensörler kullanılıyor.

Arka kamera:

18. Daha büyük ve daha hızlı 12 megapiksellik sensör.

19. Dikey hizalanmış çift lens

20. Çift optik görüntü sabitleme: iPhone X, geniş açı ve telefoto lensleri için ayrı ayrı optik görüntü sabitleme özelliğine sahip.

21. 4 Renkli gerçekçi flaş: Düşük enstantane hızıyla kısa flaş darbesi düzgün görüntüler çekilmesini sağlıyor, + renkli olduğu için nesneler gerçek hayattaki renkleriyle fotoğrafa yansıyorlar.

22. Geliştirilmiş görüntü sinyali işlemcisi: Fotoğrafları insanlara, harekete, ışığa ve diğer koşullara göre anlık olarak ayarlanması sağlanıyor. Görüntüler çekilmeden önce optimize ediliyorlar.

23. Apple’ın yeni video kodlayıcısı: Daha düşük dosya boyutları için HEVC sıkıştırma formatı, aynı zamanda daha yüksek çözünülürlük sağlıyor.

24. 60 FPS'de 4K video kaydı.

25. 240 FPS'de 1080p yavaş çekimli video kaydı.

26. Geliştirilmiş video sabitleme

27. Telefoto lens için öncekilere göre daha yüksek ƒ/2.4 diyafram: iPhone X'in telefoto objektifi, pozlamayı ve alan derinliğini etkileyen daha büyük bir ƒ/2.4 diyafram değerine sahip. iPhone 7 Plus'daki telefoto objektif ƒ/2.8 diyafram değerine sahipti.

28. Düşük ışıkta daha iyi zoom yapabilme.

29. Geliştirilmiş Portre Modu

30. Portre Aydınlatma: Apple, yüz özelliklerinin ışıkla nasıl etkileşime geçtiğini hesaplamak için gelişmiş algoritmalar kullandığını söylüyor. Ardından bu veriler, Doğal Işık, Stüdyo Işığı, Kontur Işık, Sahne Işıkları gibi efektleri oluşturmak için kullanılıyor.

31. Artırılmış gerçeklik kalibrasyonu

32. Daha derin pikseller

Batarya:

33. Kablosuz şarj desteği: iPhone X, Qi standardına dayalı kablosuz şarjı destekliyor. AirPower adında harici bir kablosuz şarj istasyonu satışa çıkacak.

34. Hızlı şarj desteği: Apple'ın 29W, 61W veya 87W adaptörlerini kullanarak 30 dakika içinde yüzde 50’lik kapasiteye ulaşmak mümkün.

35. Daha uzun pil ömrü: iPhone 7'den iki saat daha uzun.

Performans:

36. A11 Bionic: Bir önceki A10 çipinden yüzde 70 daha hızlı ve dört yüksek verimli çekirdeği var.

37. M11 yardımcı işlemci çipi

38. Sinir motoru: Apple, A11 Bionic çipindeki sinir motorunun insanları, yerleri ve nesneleri tanıyan çift çekirdekli bir tasarım olduğunu söylüyor. Aynı anda gerçekleştirebileceği işlemlerin sayısı oldukça fazla.

39. Daha hızlı GPU: Apple, A11 Bionic çipinin bir parçası olan üç çekirdekli grafik işlemcisinin, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'daki A10 Fusion çipinden %30 daha hızlı olduğunu söylüyor.

Kablosuz Bağlantı:

40. NFC: Yenilenmiş algılama kapasitesine sahip etkileşim olanağı sağlıyor.

41. Bluetooth 5.0: Bluetooth 4.2 ile karşılaştırıldığında, iki kat hıza sahip kablosuz veri aktarımı sağlıyor.

42. Galileo uydusu: Galileo, Avrupa Küresel Uydu Sistemi dahil edilen yeni nesil GPs uydusu ve iPhone X ise desteklediği ilk akıllı telefon modeli.

43. QZSS uydusu: Quasi-Zenith Uydu Sistemi, Japonya ve diğer Asya ülkeleri için hizmet veren GPS uydusu eve en az Galileo kadar gelişmiş donanıma sahip.

iPhone X'e özel iOS 11:

44. Basitleştirilmiş durum çubuğu: Sol tarafta saat. Sağda Wi-Fi, hücresel veri ve pil ömrü göstergeleri yer alıyor.

45. Siri için uzatılan kilit tuşuna basılı tutmak gerekiyor.

46. Ekran görüntüsü almak için yan düğme ve ses yükseltme tuşuna aynı anda basılıyor.

47. Uygulamaları kapatmak için hızlıca kaydırma özelliği sonunda geldi.

48. Çoklu görev ekranı için hızlıca kaydırdığınız uygulamayı bırakmadan beklemelisiniz.

49. iPad'e benzer ızgara dizaynı.

50. Selfie Scenes: Kullanıcılar 360 derecelik panoromik öz çekim yapabilecekler.

iPhone X, 3 Kasım Cuma gününden itibaren çeşitli ülkelerde satışta olacak. Cihazın ABD fiyatı ise 64 GB için 999 dolar ve 256 GB için 1149 dolar olacak.