Apple, gelen kullanıcı yorumları sonrası MAcBook Pro dizüstü bilgisayarının bazılarında meydana gelen batarya sorununu kabul etti. Bu bağlamda kullanıcılarına ücretsiz değişim hakkı tanıyan Apple, kullanıcılarının memnuniyetini kazanmayı amaçlıyor.

Teknoloji devi Apple Cuma günü yaptığı açıklamada, bazı MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarında meydana gelen batarya sorununu keşfettiklerini açıkladı. Şirket konu ile ilgilenmenin yanı sıra, sorunun meydana geldiği bilgisayarlardaki bataryaları da ücretsiz olarak değiştirecek.

MacBook Pro’nun 13 inçlik versiyonunda meydana gelen sorun, sadece bu modelde meydana çıktı. Muhtemelen Ekim 2016 ile Ekim 2017 arasında üretilen bu bilgisayarların yaşadığı batarya probleminin ise ne kadar yaygın olduğu şu an için net olarak bilinmiyor.

Sorunu yaşayan kullanıcılar, Apple cihazlarının seri numarasını bağlantıdaki web sitesine girerek, onarım uygunluğunu görebilecek. Şirket, onarım süresinin yaklaşık üç ile beş gün arası süreceğini belirtmiş olsa da, bazı durumlarda cihaz Apple Onarım Merkezine de gönderilebilecek. Diğer bir yandan eğer benzer sorunu yaşayarak Apple’a başvurmuş ve 129 dolar onarım ücreti ödediyseniz, ücretinizin iadesini de talep edebilirsiniz.

Bu Apple’a göre bir güvenlik sorunu teşkil etmese de, tamir edilmesinde fayda var. Geçtiğimiz haftalarda duyurduğumuz gibi bazı Apple Watch Series 2 cihazlarında da benzer bir batarya sorunu yaşanıyordu. Diğer bir yandan şimdilerde iPhone 8’inde batarya şişmesi problemi yaşadığı düşünülürse, Apple’ın bataryalar ile başı dertte diyebiliriz. Peki siz de benzer bir sorun ile karşı karşıya kaldınız mı?