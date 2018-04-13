Türkçe Rap'in sesini yükseltmek isteyen Apple, çevrimiçi müzik servisine Türkçe Rap odası ekliyor. Yeni Türkçe Rap odasının Apple Music üyelerine ilk ayrıcalığı ise Şanışer'in yeni albümü olacak.

Kısa süre önce çevrimiçi müzik servisi Apple Music’in 115 ülkede toplam 40 milyon ücretli üyeye ulaştığını açıklayan Apple, Türkiye’deki müzik severlerin rap müziğin nabzını daha yerel notalarla tutması için ‘Türkçe Rap’ odası açıyor.

Apple’ın konu ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamaya göre Türkçe Rap odasında size özel olarak hazırlanan müzik listelerinin yanı sıra Türkçe Rap’in yepyeni yıldızlarını ve Türkçe Rap’e yön veren efsane isimleri bir arada bulabileceksiniz.

Apple Music üyeleri Türkçe Rap odasında kişiselleştirilmiş listelerin yanı sıra sanatçı listelerine, en sevilen parçaların bulunduğu listelere, en yeni albümlere ve birbirinden etkileyici Türkçe Rap videolarına da erişebilecek.

Apple Music’e gelen bu yeniliği Türkçe Rap’in önde gelen isimleri şu şekilde yorumladı:

Ceza: ‘’Apple Music ve yeni Türkçe Rap odası üzerinden şarkılarımı hayranlarımla buluşturacağım için çok mutluyum. Hoşgeldin Türkçe Rap odası.’’

Yener Çevik: ‘’Apple Music SALON, Türkçe Rap ODASI. Ben Yener Çevik, yani sokak kafası.’’

Şanışer: ‘’Apple Music’in Türkçe Rap müziğine özel bir oda tanıtıyor olması çok güzel, bugünden itibaren dinleyicilerim yeni albümü bu oda üzerinden dinleyebilir.’’

Apple Music’in üyelerine ilk ayrıcalığı ise Şanışer’in yeni albümü olacak. Bugün Apple Music’te yayınlanan LUDOVICO II albümü, Türkçe Rap odasında yayınlanan ilk albüm olmuş olacak.