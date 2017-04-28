Apple, watchOS son güncellemesi ile akıllı saatlere "Acil Durum SOS" özelliği ekledi. Bu müthiş özellik, 22 yaşındaki bir genci adeta ipin ucundan aldı.

Apple Watch; zindeliğinizi geliştirmeye yönelik uygulamalarla dolu şık bir akıllı saat. Ancak akıllı saat bu kadarıyla yetinmiyor ve kritik durumlarda hayatınızı kurtarabiliyor. Maryland'de trafik kazası geçiren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi hayattaysa, bunu büyük oranda Apple'a borçlu.

Casey Bennett'in kullandığı Jeep marka SUV, başka bir otomobille çarpıştı ve takla attı. Bennett neyse ki emniyet kemerini takmıştı ve hava yastığı devreye girdi. Ancak bu sırada iPhone'u orta konsoldan düştü. Bennett arabada sıkışıp kalmıştı, yaralıydı ve telefonuna ulaşması mümkün değildi.

Casey Bennett

Bennett'in aklına taktığı Apple Watch geldi. 22 yaşındaki genç, cihazda bulunan Acil Durum özelliğini kullandı. Yetkililer acil durum sinyali üzerine konum tespiti yaparak olay yerine ulaştı ve yaralı genci araçtan çıkarttılar.

Bennet, Apple CEO'su Tim Cook'e deneyimi hakkında bir mektup yollayıp teşekkür etti. Apple, geçtiğimiz sonbaharda watchOS 3 yazılım güncellemesine Acil Durum SOS özelliğini eklemişti. ABD'de yaşayanlar saatin yan düğmesine 6 saniye basarak 911'e yardıma ihtiyaç duyduklarını belirten bir not yollayabiliyorlar.