Apple, Yepyeni Kampüsü’nün Adını Açıklandı: Apple Park

Uzunca bir süredir yapımı devam eden Cupertino’daki yeni kampüsünün adı Apple Park olacağı resmen açıklandı.

Apple’ın 2012 yılından bu yana yapımını sürdürdüğü yepyeni merkezi olacak olan Apple Campus 2’nin adı resmen açıklandı. Apple’ın yaptığı açıklamaya göre Apple Park olacak olan yeni kampüs, 175 dönüm alana yayılan devasa bir merkez olacak.

Nisan ayında 12.000 çalışanının bu merkezde çalışmaya başlayacağını duyuran Apple, merkezin ana binasının çatısını oluşturan güneş panelleri sayesinde 17 Megawatt güç üretirken, bu alanda da lider olacak. Aynı zamanda yılın 9 ayında ısıtma ve soğutma ihtiyacı duymayacak olan Apple Park, 2.8 milyon metrekarelik çember şekildeki ana merkezinde tüm birimleri birleştirmiş olacak.

Aynı zamanda bir oditoryuma da sahip olan Apple, tüm gelecek lansmanlarını da artık buradan yapacakken bu mekanın adının da Steve Jobs olacağını açıkladı.

Yeni bir yapı olmasına rağmen tamamen yeşil bir aran ortaya çıkartacak olan Apple, 9000 ağacın yanı sıra bu halka biçimdeki yapının ortasındaki alanda Apple çalışanları için meyve bahçeleri, gölet, ve 3.2 km uzunluğunda koşu ve yürüyüş parkuru bulunacak. Beton alan yerine çimlendirilerek yeşil alan oluşturacak olan Apple, bu noktada tüm dünyadaki firmalara örnek olacak.

12.000 çalışanın bu merkeze geçişi sırasında açılışı yapılacak olan Apple Park’ın son durumuna ait videoyu aşağıdan görebilir, yazı içindeki görsel ve videolardan da yapıya ait son durumu gözlemleyebilirsiniz.