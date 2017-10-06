Apple Watch 3'teki Sorunlara Çözüm Geldi!

Apple Watch 3'te bulunan bazı teknik sorunlar yeni yayınlanan güncellemeyle çözüldü.

Apple'ın ilk LTE destekli akıllı saati Aplle Watch 3'ün güvenli olmayan Wifi sistemleriyle ilgili problemler yaşadığı biliniyordu. Daha sonra bu sorunun saatin LTE bağlantısında da hatalara yol açtığı ortaya çıkmıştı. Apple Watch 3'ün, Wi-Fi kapsama alanı dışına çıkıldığında, LTE teknolojisini kullanarak bir tarayıcı vasıtasıyla oturum açması gerekiyordu. Burada sorun ise saatin bir tarayıcısının olmamasıydı. Yani, ağ bağlantısı sağlanıyor ancak internete girilemiyordu.

Apple, bu sorunu kökten çözmek için bir watchOS (watchOS 4.0.1.) güncellemesi yayınladı.

Eğer bu akıllı saate sahipseniz ve bu sorundan da muzdaripseniz yapmanız gereken tek şey, iPhone'unuzda iOS 11.0.2'yi indirmek ve daha sonra Apple Watch 3'ü güncellemek.

Öte yandan hücresel ağ bağlantısı kullanmak isteyen bazı kullanıcılar, eSim'lerini aktif etmekte de problem yaşadıklarını da belirtiyorlar. Umuyoruz bu güncelleme hepsine bir çözüm olur.