Teknoloji dünyasında tüm firmalar birbirlerinin özelliklerini kopyalamakta ve özelleştirip kullanmaktalar. Ancak Samsung'un eşsiz bir özelliği bulunuyor ve Apple buna gözü dikmiş olabilir.

Tüm firmalar, kurallar çerçevesinde, diğer markaların önemli veya işlerine yarayan özelliklerini ve fonksiyonlarını araklayarak kullanırlar. Hatta bazı durumlarda sonradan özelliğie sahip olan firmaların daha iyi ürünler ortaya çıkardıklarını görürüz. En yakın sürede gerçekleşen Snapchat-Instagram bu yönde muhtemelen en doğru örneklerden biri olacaktır.

Samsung da, Apple da kendilerine has özelliklere sahipler ve bambaşka atmosferleri bulunuyor. İki şirket de birbirlerinden birçok şey öğrendi ve hatta kopyalayarak geliştirdi. Ancak Samsung'un bir özelliği bulunuyor ki "eşsiz" olmasıyla oldukça ünlü. LG gibi bazı markalar benzer özelliklerle cihazlar üretse de, Samsung'la aynı başarıyı yakalayamadı. Bu özellik elbette S-Pen.

Samsung, kalem teknolojisini telefonlarında en etkili şekilde kullanan ilk şirket oldu. Note cihazları çıktıktan sonra diğer şirketler de daha büyük telefonlar üretmeye başladı ve bazıları S-Pen benzeri bir kalem bile üretmeyi denediler. Ekranları büyüyen telefonlara, bu noktada Apple da katılmak durumunda kaldı.

Apple'ın tabletlerine aksesuar olarak satılan kalemler mevcut ancak elbette Samsung'un S-Pen'i gibi değiller. Aslında Tim Cook birkaç yıl önce,"Bir iPad ve iPhone'da, kalemle yapabileceğiniz şeyleri görürseniz, bunlar gerçekten inanılmaz şeyler olacak" demişti. Bununla birlikte 20170242499 numaralı patent başvurusunda Apple'ın iPhone'larda çalışacak kalemi ortaya çıkmıştı.

Elbette şu an için Apple'ın bir miktar daha süreye ihtiyacı olabilir ve gelebilecek kalem, yalnızca iPad'lerden ileri gidemeyebilir. Ancak kesinlikle unutlmaması gereken bir şey var ki, Samsung'un S-Pen'inde olduğu gibi iPhone'un olası bir kaleminin ek ücretler gözetilmeksizin kullanıcılara bedava verilecek olması beklenemez. Belki de bunun en güzel örnekleri olarak Airpods ve kablosuz şarj desteğini gösterebiliriz.