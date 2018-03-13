Apple, Yeni AirPods'lara 'Gürültü Önleme' Özelliği Ekleyecek!

Analistlerin raporlarına göre Apple, AirPods kullanıcılarını dış dünyadan tamamen soyutlayacak gürültü engelleme özelliğini kablosuz kulaklıklarına ekleyecek.

Özellikle Apple’ın iPhone modellerinde kablosuz kulaklık girişini kaldırması ile birlikte AirPods'lar, kablosuz kulaklık piyasasının hakimi olmuş durumdalar. Apple, AirPods'ların ciddi bir hazine olduğunu farkında ve bu nedenle kablosuz kulaklıklarını geliştirmekten vazgeçmiyor.

Barclays analistlerinin raporuna göre Apple, yeni AirPods'lara ekleyeceği birçok yeteneğin yanı sıra kablosuz kulaklığa bir de gürültü engelleme özelliği ekleyecek. Böylece AirPods kullanıcıları üst seviye müzik deneyimi yaşarken dış dünyanın gürültüsünden de kopmuş olacaklar.

Bloomberg tarafından yayınlanan daha önceki raporlar, Apple’ın yeni AirPods modeli için yeni bir kablosuz bağlantı çipi geliştirdiğini, bu çip sayesinde de yeni AirPods'ların sesli olarak Siri’yi etkinleştirebileceğini söylüyordu. Şu anda kullanıcıların Siri’yi etkinleştirmesi için AirPods'lara dokunması gerekiyor.

Yine Bloomberg’in haberin göre Apple’ın 2019 model AirPods'lar için planları da çoktan hazır. Şirket, kullanıcıların her türlü dikkatsizliğini göze alarak 2019 yılında tanıtılacak AirPods'lara suya dayanıklılık özelliği ekleyecek. Böylece kablosuz kulaklıklarınızı kazara suya düşseler dahi kurutup kullanmaya devam edebileceksiniz.