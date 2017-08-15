iOS 11'in altıncı beta sürümü ile birlikte yılların değişmeyen ikonu App Store, yeni bir görünüme kavuştu.

iOS uygulama mağazası yıllarca ufak tefek değişikliklere uğradı, fakat logosu hep aynıydı; mavi zemin üzerinde beyaz kalem, fırça ve cetvel. Apple, iOS 11'in altıncı geliştirici sürümünü yayınladı ve yıllardır kullanılan App Store logosu değişti. Artık kalem, fırça, cetvel üçlüsünün yerini üç tane dondurma çubuğu aldı.

App Store'un yanı sıra Haritalar uygulamasının da logosu değişti. Yeni logoda, şu an yapımı devam eden yeni Apple Kampüs'e giden yol kullanıldı. Bunun dışında AirPod animasyonları da değişti ve arayüzde bazı ufak makyaj düzeltmeleri yapıldı. Yazılım kısmında ise bazı açıklar kapatıldı ve performans iyileştirmeleri yapıldı.

App Store'un logo değişikliğinin olumlu yorumlar aldığını söyleyemeyiz. Çoğu iPhone kullanıcısı, kalem, fırça ve cetvelden üç tane dümdüz çubuk için neden vazgeçildiğini anlamadığını belirtti. Yeni ikonları beğenin ya da beğenmeyin, şahsi düşüncem yüksek çözünürlükle birlikte daha iyi göründükleri yönünde.

Yeni güncellemede bazı canlı duvar kağıtları artık yok. Ayrıca otomatik parlaklık seçeneği ayarlarda erişilebilirlik kısmına taşındı.

Eğer en yeni ikonlara siz de sahip olmak istiyorsanız, Apple'ın geliştirici güncellemelerine kayıt olmanız ve cihazınızı Apple programına dahil etmeniz gerekmektedir. Tabi, bunun 99 dolar gibi bir ücreti var. Bu nedenle çoğu kullanıcı yeni ikonları denemek için açık betanın çıkmasını bekliyor.