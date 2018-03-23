Çöl havasından su toplamayı başaran araştırmacılar, kuraklığın sonunu getirebilir.

Kurak iklimlerde en büyük sorunların başında su gelir. Suyu rahatlıkla bulan bizler bunun değerini pek bilmesek de, özellikle çöl ortamlarında bir damla su bile çok önemli olabiliyor. Bu sorun için bir çözüm geliştirmek isteyen MIT ve UC Berkeley’deki araştırmacılar, en kurak iklimlerde bile havadan su çekebilmenize yarayacak bir cihaz geliştirdiler.

Arizona, Tempe’de testi yapılan su arıtma cihazı, başarılı bir şekilde su üretmeyi başardı. Normalde böyle bir cihazın çalışması için çok yüksek enerji ve nem oranının yüzde 50’nin üzerinde olması gerekiyor. Ancak araştırma ekibinin son tasarımına göre, çok fazla enerjiye ihtiyaç duymadan yalnızca yüzde 10 nemin olduğu havalarda bile su elde edilebiliyor.

Tasarımın çekirdeğinde, metal-organik çerçeve (MOF) isimli bir malzeme bulunuyor. Bu malzeme, çok fazla yüzey alanına sahip süper gözenekli bağlı moleküller içeriyor. Bu da MOF’un hidrofilik olmasını sağlıyor. Halk dilinde anlatmak gerekirse, bir sünger gibi suyu üzerine çekiyor. Havadan suyu çeken MOF, gece boyunca bu sıvıyı gözeneklerinde saklıyor. Sabah olup güneş açtığında ise sıvıyı bırakarak ihtiyaç sahipleri için kaynak oluşturuyor.

Araştırma ekibi, Arizona gibi tamamen kurak iklimlerde bile bu sistemin çalışabildiğini belirttiler. Cihaz, bu yöntemle günlük 1 litre civarında su üretebiliyor. Ayrıca üretilen bu su, sağlık açısından da herhangi bir sorun teşkil etmiyor.

Bazı araştırmacılar bu sistemi büyütüp daha geniş çaplı hale getirmek istiyorlar. Bir litre yerine tonlarca litre su üretmek isteyen araştırmacılar, bunun için çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle Afrika ve Arap ülkelerinde bulunan kurak iklimlerde bu teknolojinin birçok hayat kurtarabileceği düşünülüyor.