Nokia ve Apple Ateşkes Yaparak Patent Anlaşması İmzaladılar

Nokia ve Apple arasında yıllardan beri süregelen patent savaşları sonunda son buldu. İki firma yeni bir anlaşma yaparak işleri düzene oturtmayı tercih etti.

Nokia ve Apple, çok uzun yıllardan beri patent anlaşmazlığı içerisinde savaşıyorlardı. Bu patent savaşının sona ermesi ile birlikte iki firma, patent lisans anlaşması yaptılar.

Nokia 2009 ve 2011 yılları arasında patent ihlalinden dolayı Apple’a dava açmıştı. İki yıl boyunca süren davanın ardından Apple, satılan her iPhone için paranın bir kısmını Nokia’ya vermek zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz Aralık ayında Apple, Nokia adına hareket eden bazı şirketlere dava açtı ve Finlandiyalı dev şirket, Apple’a dava açarak aynı şekilde karşılık verdi. Bu davalarda Apple’ın bazı Nokia patentleri kullanma hakkına sahip olduğu iddia edildi, ancak Nokia’ya göre Apple, ürünlerinde kullandığı patentlerden dolayı kendilerine borçluydu.

Sonunda bu rekabet anlaşma ile sonuçlandı. Tüm davaların halledildiğini söyleyerek bildiri yayınlayan şirketler, patent lisansı üzerinde anlaşmaya vardı. Buna ek olarak Nokia, şirketler arasında yeni bir ticari işbirliği sözleşmesi uyarınca Apple’a “belirli ağ altyapı ürünleri ve hizmetleri” sunacak. Apple da eskiden Withings olarak bilinen Nokia sağlık ürünlerini, perakende ve çevrimiçi mağazalarında satmaya devam edecek.

Nokia Baş Hukuk Müşaviri Maria Varsellona, “Nokia ile Apple arasında anlamlı bir anlaşma” dedi. “Apple ile olan ilişkimizi, mahkemede düşman olmaktan müşterilerimizin yararına çalışan iş ortaklığına taşımaktayız” diyen Varsellona, bu anlaşmanın kullanıcıların yararına olduğunu vurguladı.

Apple COO’su Jeff Williams’da çözüm üzerine yorum yaptı. “Anlaşmamızdan memnuniyet duyuyoruz ve Nokia ile iş ilişkimizi genişletmeyi dört gözle bekliyoruz” diyen Williams, gelecek için umut veren cümleler kullandı. Apple’ın mobil sektöründe yalnız kalması, çok büyük firma olması dışında kötü bir durum. Eğer şirket kendine bir yol arkadaşı bulursa, istediği işleri çok daha iyi yapabilir.

Sözleşmenin ayrıntıları gizli tutuluyor, ancak açıklamada Nokia’nın Apple’dan ön nakit ödeme alacağı ve anlaşma süresince ek gelir elde ettiği doğrulandı. Söz konusu anlaşmanın değeri, diğer Nokia işletme gruplarındaki net satışların yanı sıra Nokia Technolohy’de patent lisanslı net satışlar olarak yansıtılacak. Nokia, üç ayda bir yapılan duyurularda patent lisans gelirlerini açıklamaya devam edeceğini doğruladı ve anlaşmadan gelen ilk paranın 2017'nin ikinci çeyrek raporunda geleceğini belirtti.

İki mobil devi arasında çıkan ikinci patent anlaşmazlığının, ilk patent anlaşmazlığından çok daha hızlı bir şekilde çözüldüğünü görmekten memnunuz. Nokia, çok zor durumlara düştüğü bu günlerde bile geçmişin parasını yemeye devam ediyor.