Artık Yazılımcılar da "Sanayici" Kapsamında Yer Alıyor!

Üretim Reform Paketi ile birlikte artık bilişim teknolojisi üzerine çalışan ve yazılım üreten işletmeler Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alındı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü katıldığı Bilişim Sektörü Buluşması toplantısında 1 Temmuz'da yürürlüğe girmiş olan Üretim Reform Paketi ile artık yazılım üreten işletmelerin Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alındığını açıkladı. "Bu paketle yazılımcılarımızı, saniyici kapsamına aldık." sözlerini kullanan Özlü, artık yazılımcıların da sanayicilerin kullandığı tüm imkanlardan faydalanabileceklerini dile getirdi. Ayrıca "Bu paketle sunulan imkanların genç girişimcilerimiz tarafından takip edilmesini istiyorum" dedi.

Özlü, bilişim ve yazılım sektörlerinde bir takım sorunların yaşandığının fakında olduklarını ve bu alanlarda çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Üstelik ülkemizin Bilgi Teknolojileri ve yazılım sanayisindeki cirosunun en kısa sürede iki katına çıkarmayı hedeflediğini belirten Özlü, bu alanda diğer şirketlerin de çok daha fazla proje üretmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin sanayileşme sürecinde vagon değil "lokomotif" olacağını söyleyen Özlü, üniversitelerin ve meslek okullarının sanayinin ihtiyacına cevap verecek nitelikle müfredatlar geliştirmesi açısından çalışmalarda da bulunduklarını belirtti.

Ayrıca Bilişim Vadisi 1. etap inşası devam ediyor, bittiğinde ise yaklaşık olarak 100 bin nitelikli insana istihdam sağlanabilecek. Vadide 5 bin Ar-Ge firması faaliyet gösterecek ve yıllık 10 milyar dolar ciroya ulaşılacak.