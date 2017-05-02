SuperMassive, MSI 2017 Grup Aşamasından Lider Ayrıldı!

SuperMassive, Brezilya'da gerçekleşen Sezon Ortası Şampiyonası'nda, kendi grubundan ezici üstünlükle lider ayrılmayı başardı. Tebrikler çocuklar!

League of Legends’daki en önemli şampiyonalardan olan MSI 2017’nin grup aşamalarında 6 maça çıkan temsilcimiz SuperMassive, oynanan 6 maçın 5’ini kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı. Normalde dünya şampiyonalarında kötü skorlarla dönmeye alıştığımız için SuperMassive’in bu başarısı hepimizin umutlanmasını sağladı. İlk 5 maçta muhteşem performans göstererek galip gelmeyi başaran SuperMassive, son maçta rakibi RED Canids’e karşı kaybederek seriyi 5-1 bitirdi. Son maça çıkmadan önce gruptan çıkmayı garantileyen rakibimiz, bu rahatlıkla sahaya çıkmalarına rağmen, yaklaşık 40 dakika boyunca rakiplerine zor anlar yaşattı.

Bu maçlarla görmüş olduk ki SuperMassive, dünyanın ünlü takımların birçoğundan daha kaliteli makro oyun oynayarak, skorda geriye düşmüş olsa dahi kazanılan altında geriye düşmeyip görevleri yerine getirerek rakiplerine korku dolu anlar yaşatabiliyor.

SuperMassive’in ikinci turda karşılaşacağı rakip de belli oldu. Çekilen kura sonucuna göre Dünya Şampiyonası'nda birçok kez boy göstermiş Flash Wolves ile mücadele edeceğiz. Tayvan asıllı takım karşısında temsilcimizi sonuna kadar destekliyoruz. Mücadele 4 Mayıs 2017 saat 21.00’da başlayacak. Yapılan mücadelenin sonucunda galip gelen takım, Gigabyte Marines – TSM mücadelesinin galibi ile karşılaşacak.