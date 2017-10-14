Yeni projeye göre adına 'yerdelen' diyebileceğimiz kule, bir asteroitten yeryüzüne doğru sarkacak ve aynı zamanda Kuzey yarım küre ile Güney yarım küre arasında seyahat edecek.

‘Clouds Architecture Office’ adlı bir tasarım firması, Dünya’nın 50.000 km üzerinde, bir asteroitten aşağıya sarkık halde duracak kule tasarımı ortaya attı.

Analemma Tower adı verilen bu kule, bugüne değin yapılmış en uzun kule olabilir. Planlara göre kulenin elektrik ihtiyacı solar panellerle karşılanacak ve bu paneller sürekli olarak güneş ışığına maruz kalacaklar.

Kule her gün Kuzey ve Güney yarım küre arasında, 8 biçiminde döngüler halinde kilometrelerce yol alacak.

Fikir kesinlikle olanaksız görünüyor ama NASA 2021 yılı için belirlediği bir misyonunda, bir asteroiti yakalayarak istenilen bir yere konumlandırmanın ne derece mümkün olduğunu test etmeyi amaçlıyor.