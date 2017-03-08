Astronotlar Uzayda Yazdırdıkları Pizzalarla Beslenecek!

NASA astronotlarının beslenmesi için yeni bir buluşu finanse ediyor.

NASA yaygınlaşan bir çok teknolojiyi atmosfer dışına taşımaya bayılıyor. Yetiştirdiği astronotların görev esnasında beslenmelerine çok önem veren kuruluş, üç boyutlu yazıcılarla yeni bir proje geliştiriyor.

Silikon Vadisi’nin yenilikçi firmalarından BeeHex üç boyutlu yazıcı teknolojisini pizza üretmek için kullanıyor. Tamamen bu iş için üretilmiş cihazın ürettiği pizzalar oldukça yenilebilir durumda. Başta kulaklara biraz rahatsız edici gelse de NASA’nın dikkatini çekmeyi başarmışlar.

Artık NASA tarafından sağlanan hibe sayesinde finanse edilen bu buluş, astronotların görevlerinde kendileri için lezzetli yiyecekleri seçip üretmesi için bir yol olarak hayatına devam edecek. Günümüzde Mars'a insan göndermenin peşinde olan bilim adamları ve şirketler uzayda gittikçe zaman harcayan astronotların ihtiyacı için bu pratik çözüme başvurabilecek. Ayrıca dondurulmuş gıdalardan kurtulan uzay ekipleri bu sayede çok daha sağlıklı beslenebilecek.

Kısa bir sürede bizim dünya üzerindeki yaşamlarımızı kolaylaştırmak için de kullanabilecek bir teknoloji geliştirilmiş durumda. Şu an bir firma çıkıp “Pizzalarınıza ekstra sos yazdıralım mı?” derse pek kabul görmeyebilir. Gelecekte daha çok aşina olacağımız işlerle bu duruma gittikçe alışabiliriz.