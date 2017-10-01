Astronotlardan 'Düz Dünya'cı Rapçi BoB'a Cevaplar

'Düz Dünya' 'teorisi' ile ilgili olarak daha önce bir çok yazı yazmıştık. Tarihin derinliklerine, bilimsel ilerleme sebebiyle, gömülmüş olan bu düşünce yine gündeme geldi.

Rapçi B.o.B., attığı tweet'lerle Dünya'nın düz olduğunu düşündüğünü ve hatta bunu kanıtlamak için uzaya bir uydu fırlatmak istediğini söylemişti ve bir de bağış kampanyası başlatmıştı hatırlarsanız.

BoB, bir gönderi altında gerçekleşen tartışmada, bir Twitter kullancısının uyduyla Dünya'nın kenarları olup olmadığının araştırılması önerisine, "Kesinlikle bu iyi bir fikir" diyerek destek çıkıyor.

Bunların hepsini yazmak inanın bana da zor geliyor. Artık, bizim dahi bilim kurgu filmi çekecek kadar uzay meselelerine aşina olduğumuz bir çağda Amerika'nın göbeğinde böyle fikirlerin ortaya çıkması kadar komik bir durum yok sanırım.

B.o.B., milyon dolarlar harcayıp uydusunu fırlatmadan önce onun hevesini kıracak bir kaç paylaşım da Twitter'da yayılmaya başladı. Bazı astronotlar, haliyle çıplak gözle gördükleri 'Yuvarlak Dünya'yı B.o.B.'a kanıtlamaya çalıştılar.

Terry Virts isimli bir astronot abimiz B.o.B.'a doğruyu göstermek adına attığı bu tweette Dünya'nın yuvarlak olduğunu çünkü etrafında dolaştığını söylüyor. Bu arada bu abimiz yani Terry Virts Uzay Mekiği Endeavor'da STS- 130'ın pilotuydu ve ISS'nin Expedition 43'ün komutanıydı. Gerçekten Dünya'nın düz olmadığını görmüştü.

Hemen ardından bir Virts'e bir destek de Buzz Aldrin'den geldi. Aldrin "Ben de yaptım. Buna bir yörünge denir" dedi.

Bu da yetmezmiş gibi B.o.B.'a bir cevap da emekli bir astronot olan Scott Kelly'den geldi. Kelly, Dünya'nın etrafında bir tam tur videosu paylaşarak. Adeta, al sana 'Yuvarlak Dünya', dedi.

Astronotlardan, sağlı sollu cevaplar alan BoB, durumdan biraz rahatsız olarak, yine bir tweet attı. " İnsanlar saklayacakları bir şey olduğunda seni vazgeçirmeye çalışır" dedi.

BoB'un neden bu akıma kapıldığını bilmiyoruz, hatta bu akıma neden herhangi bir insanın nasıl kapılabildiğini de anlamıyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz, ne olacak bu Dünya'nın hali?