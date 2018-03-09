Atari Karakteri Mario, Şimdi Google Haritalar'da!

Çocukluğumuzun oyun karakteri Mario, hayatımızın içinde yer almaya devam ediyor. Mario Günü kapsamında Google Haritalar’da göreceğimiz Mario karakteri bizce oldukça eğlenceli görünüyor.

Google, bu yıl 10 Mart’ta Mario Günü’nü kutluyor. Nintendo ve Google, Mario’yu IOS ve Android’de Google Haritalar’a getirmek için ortaklık kurdu. Google’ın söylediğine göre, Mario Time, bugünden itibaren yeni Google Haritalar mobil uygulamalarında mevcut olacak.

Hedeflerin yanında görülecek olan sarı “?” simgesi, Mario’nun navigasyon okuna dönüşmesini sağlayarak bize yol boyu eşlik edecek. Güzergah boyunca kırmızı kabuk ya da muz atılmayacak, bu nedenle eğer paketi yönetiyorsanız, sürpriz dikenli kabuk hakkında endişelenmenize gerek yok. Mario, bir hafta boyunca dünya çapında Google Haritalar’da konum işaretçisi olarak mevcut olacak. “?” Simgesine 100 kez dokursanız Nintendo’nun diğer oyunlarında olduğu gibi '1-UP' sesi duyabilirsiniz.

Google, Google Haritalar’ın görünümünü ilk kez özelleştirmedi. Bu bağlamda Google, geçen yıl Nisan Şakası Günü için Bayan Pac-Man’a dönüşmekle beraber 2015 yılında da Star Wars: The Force Awakends’in çıkışını kutlamak için bir TIE savaşçısı veya X-Wing’e dönüşmüştü.

Geçmişte oynadığımız atari oyunlarından aşina olduğumuz Mario karakterini, şimdilerde mobil uygulamalarda görmek oldukça dikkat çekici ve hoş bir durum. Peki sizce Mario’yu Google Haritalar’a taşımak nasıl fikir? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?