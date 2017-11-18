Atlas Robotun Ters Taklası İnsanlığın Dev Adımı

Robotik alanında kaydedilen geliştirmeler, göz kamaştırmaya devam ediyor. Dün videosu yayınlanan Atlas robotun kutuların üzerinde sıçrayarak yürümesi ve ters takla atması, humanoid robot çalışmalarında önemli adımlar atıldığını gösteriyor.

Ters takla atmanın robotlar için zorluğunu takdir etmek kolay değil çünkü humanoidlerin yürüyor olmalarını bile takdir etmekte zorlanıyoruz. Fakat aslında inanması oldukça güç bir sanat eseri çalışması bu. Tıpkı Ay’a adım atmak gibi. Tek farkı, insanların televizyonlarının başında toplaşarak olayı seyretmiyor olmaları. Bunun yerine dün sosyal medyada ortalığı velveleye vermeden yayınlanmış bir görüntü olmaktan öteye geçmedi.

İşin geçmişini irdeleyelim biraz. 11 yıl önce Honda’nın ‘Asimo’ adlı robotu merdivenlerden düştüğünde gülüşüyorduk.

2015 yılında ise, o zamana kadar kaydettiğimiz gelişmeler sonrasında geldiğimiz nokta şöyleydi:

Evet, yüzeysel adımlardan çok, komplike ve dinamik işlere ağırlık vererek yürütüyorduk humanoid robotlarla ilgili çalışmaları. Fakat 2015 yılında biri bize ‘ters takla atan robot yapmak ne kadar sürer?’ diye sormuş olsaydı, sanırım kaşlarımızı çatar ‘dalga mı geçiyorsun?’ derdik.

Güç/ağırlık oranını tam olarak ayarlamak için, insan vücuduna benzer organik bir mekanizma geliştirmemiz gerekirdi. Üstelik makine öğreniminin karmaşasını gerçek zamanlı tepki ile bir araya getirmek için yazılım mühendisliğini sıfırdan inşa etmemiz de elzemdi. Kaldı ki bu tip bir geliştirmeyi gerçekleştirme yolunda firmaların ekonomik çöküntülere maruz kalmaları da olasıydı.

Bu yılın başlarında Boston Dynamics ‘Handle’ adını verdiği dört bacaklı, dikey sıçrama yapabilen yepyeni robotunu tanıtmıştı. Fakat o robot tekerlekliydi ve etkileyici olmakla birlikte tekerlekli hareket iki ayaklı hareketten çok daha kolaydır. Handle’ın ispat ettiği şey, Boston Dynamics’in hidrolikleri aracılığıyla sıçrama gerçekleştirmek için gerekli gücü sağlayabilecek yeterli güce sahip olduğuydu. Geriye, denge algoritmasını olması gerektiği gibi ayarlayacak yazılım geliştirmeleri kalıyordu.

Fakat Atlas dün bir videoda boy gösterdi. Ceylan gibi kutudan kutuya atlıyor, 180 derece dönüyor, ters takla atıyordu.

Tipik bir insanın sergileyebileceği hareketleri yapabilecek yeterlilikteydi bu robot. Merdivenler, tümsekler, engebeli yüzeyler, oturmak, kalkmak, arabaya binip inmek… Ters takla atmayı başarma ihtimali oldukça düşük olan insanların yaptıkları türden hareketler.

Ters takla, tam anlamıyla bir mekanik mühendislik ve yazılım kontrolü harikası.