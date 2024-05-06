Tesla, Türkiye'de de sattığı arkadan çekişli "Standard Range" Model Y'nin menzilini artırabileceğini söyledi. Tesla'ya göre ekstra menzil isteyen tüketicilerin, ekstra ödeme yapmaları gerekecek.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye'de de sattığı Model Y ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, arkadan çekişli "Standard Range" otomobilleri için ekstra menzil sunabileceğini söyledi. Ancak Tesla, bu otomobilde ekstra menzil isteyen tüketicilerin, bir miktar ödeme yapmaları gerektiğini açıkladı.

Tesla Model Y'nin arkadan çekişli Standard Range modeli, 455 kilometre civarında menzil değerine sahip. 1.500 ila 2.000 dolar arasında ödeme yapmayı kabul eden tüketici, fazladan 65-100 kilometre daha menzil elde edecek.

Tesla, menzil artırımı için düzenleyici onayları bekliyor

Elon Musk, Tesla Model Y'lerde aslında daha fazla kapasite sunabilen bataryalar bulunduğunu ifade ederken, bu kapasitenin artırılabilmesi için düzenleyici onayının gerektiğini söyledi. Elon Musk'ın yaptığı bu açıklama, değişikliklerin ilk aşamada ABD'de yapılabileceğini düşündürüyor. Menzil artırımının Türkiye'de uygulanabilir olup olamayacağını şimdilik bilmiyoruz.

Bu arada; Tesla'nın ilk kez böyle bir şey yapmadığını da söyleyelim. Şirket, 2016 yılında da benzer bir çalışma yapmıştı. Bu bağlamda; 70kWh bataryaya sahip olan Tesla Model S'in aslında 75kWh kapasite sunabildiğini açıklamıştı. Şirket o yıllarda da ekstra ödeme ile araçlarına menzil artırımı yapmıştı.